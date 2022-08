NHRA Menards NHRA Heartland Nationals Qualifying

Friday At Heartland Motorsports Park Topeka, Kan. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Mike Salinas, 3.754 seconds, 323.19 mph; 2.…

Friday At Heartland Motorsports Park Topeka, Kan. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.754 seconds, 323.19 mph; 2. Justin Ashley, 3.765, 320.43; 3. Josh Hart, 3.766, 310.41; 4. Steve Torrence, 3.772, 316.38; 5. Doug Kalitta, 3.795, 318.69; 6. Brittany Force, 3.800, 324.59; 7. Leah Pruett, 3.804, 316.97; 8. Shawn Langdon, 3.817, 313.22; 9. Doug Foley, 3.818, 299.13; 10. Antron Brown, 3.818, 281.89; 11. Clay Millican, 3.842, 279.96; 12. Tony Schumacher, 3.872, 287.72; 13. Buddy Hull, 3.959, 275.90; 14. Kyle Wurtzel, 3.999, 303.84; 15. Terry Totten, 4.026, 253.56; 16. Austin Prock, 7.556, 55.96.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.930, 323.81; 2. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.931, 323.81; 3. John Force, Camaro, 3.932, 312.71; 4. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.943, 320.58; 5. Blake Alexander, Mustang, 3.949, 318.99; 6. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 3.983, 295.66; 7. J.R. Todd, Supra, 3.986, 323.50; 8. Ron Capps, Supra, 4.003, 313.66; 9. Paul Lee, Charger, 4.024, 315.42; 10. Chad Green, Mustang, 4.031, 311.99; 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.043, 284.62; 12. Jim Campbell, Charger, 4.064, 312.28; 13. Jack Wyatt, Charger, 4.392, 212.23; 14. Tim Wilkerson, Mustang, 7.016, 97.18.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.623, 205.44; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.632, 208.04; 3. Erica Enders, Camaro, 6.632, 207.62; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.634, 207.66; 5. Kyle Koretsky, Camaro, 6.655, 205.91; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.655, 205.04; 7. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.665, 206.92; 8. Bo Butner, Camaro, 6.672, 206.32; 9. Matt Hartford, Camaro, 6.678, 206.35; 10. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.679, 206.51; 11. Deric Kramer, Camaro, 6.684, 205.13; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.687, 206.95; 13. Camrie Caruso, Camaro, 6.691, 204.76; 14. Chris McGaha, Camaro, 7.118, 204.94.

Pro Stock Motorcycle

1. Joey Gladstone, Suzuki, 6.831, 195.08; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 6.882, 195.14; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.929, 195.99; 4. LE Tonglet, Suzuki, 6.941, 195.42; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.942, 193.71; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.962, 194.44; 7. Angie Smith, EBR, 6.981, 196.47; 8. Matt Smith, Suzuki, 6.995, 196.59; 9. Chris Bostick, Suzuki, 7.001, 191.35; 10. Karen Stoffer, Suzuki, 7.007, 193.57; 11. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.081, 191.57; 12. Marc Ingwersen, EBR, 7.221, 187.94; 13. Ryan Oehler, EBR, 7.672, 137.98; 14. David Barron, EBR, broke.

