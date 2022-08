Korn Ferry Tour Utah Championship Scores

Friday At The Panther Creek Country Club Farmington, Utah Purse: $750,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Second Round Pontus Nyholm 65-64_129…

Friday At The Panther Creek Country Club Farmington, Utah Purse: $750,000 Yardage: 7,045; Par: 71 Second Round

Pontus Nyholm 65-64_129

Michael Kim 67-64_131

Kevin Velo 68-63_131

Jeremy Paul 63-68_131

Zac Blair 64-68_132

Charlie Saxon 65-67_132

Will Gordon 66-66_132

Peter Kuest 68-64_132

Kyle Reifers 70-63_133

Mark Anderson 67-66_133

John Chin 71-62_133

Patrick Fishburn 65-68_133

Ben Silverman 63-70_133

Akshay Bhatia 64-69_133

Seonghyeon Kim 67-66_133

Michael Feagles 68-65_133

Evan Harmeling 68-65_133

Blayne Barber 66-67_133

Ben Taylor 68-65_133

Stephen Franken 67-67_134

Nicholas Lindheim 68-66_134

Shad Tuten 67-67_134

Vincent Norrman 68-66_134

Kevin Yu 66-68_134

Roberto Díaz 67-67_134

Zecheng Dou 68-66_134

Xinjun Zhang 65-69_134

David Kocher 64-70_134

Ashton Van Horne 68-66_134

Jacob Bridgeman 70-64_134

Martin Flores 69-66_135

Pierceson Coody 68-67_135

Harrison Endycott 67-68_135

Sam Stevens 70-65_135

Austen Christiansen 67-68_135

Tag Ridings 69-66_135

Cody Gribble 69-66_135

Trevor Cone 69-66_135

Matt McCarty 70-65_135

Billy Tom Sargent 64-71_135

Marcelo Rozo 68-67_135

Alvaro Ortiz 66-69_135

Alex Chiarella 68-67_135

Erik Compton 70-66_136

Fabián Gómez 69-67_136

Whee Kim 68-68_136

Sam Saunders 67-69_136

Mac Meissner 69-67_136

Tom Lewis 68-68_136

Alexandre Rocha 67-69_136

Kevin Dougherty 67-69_136

Kevin Roy 69-67_136

Justin Suh 68-68_136

John Pak 65-71_136

Christopher Petefish 70-66_136

Chandler Blanchet 68-68_136

Trace Crowe 68-68_136

Julián Etulain 67-70_137

Zack Fischer 71-66_137

Tom Whitney 68-69_137

John VanDerLaan 66-71_137

Taylor Dickson 69-68_137

Jacob Bergeron 69-68_137

Quade Cummins 71-66_137

Matthew Picanso 68-69_137

Gregor Main 73-64_137

Clay Feagler 66-71_137

Hayden Springer 64-73_137

Joe Highsmith 68-69_137

Nicolas Echavarria 72-65_137

José de Jesús Rodríguez 70-67_137

Grant Hirschman 68-69_137

Robby Shelton 70-68_138

Nelson Ledesma 68-70_138

Kris Ventura 70-68_138

Jeff Overton 73-65_138

Michael Johnson 68-70_138

Tain Lee 68-70_138

Tano Goya 69-69_138

Tee-K Kelly 69-69_138

Steven Fisk 69-69_138

Josh McCarthy 71-67_138

Vince India 69-69_138

Eric Cole 70-68_138

Brad Hopfinger 70-68_138

T.J. Vogel 71-67_138

Kyle Westmoreland 70-68_138

Garett Reband 66-72_138

Jimmy Stanger 71-68_139

J.J. Grey 69-70_139

Cody Blick 70-69_139

Alex Weiss 69-70_139

Corey Shaun 72-67_139

MJ Maguire 75-64_139

Tripp Kinney 71-68_139

Joey Garber 71-68_139

Zack Sucher 71-68_139

Erik Barnes 67-72_139

Carson Young 71-68_139

Josh Teater 74-66_140

Chris Baker 72-68_140

Brandon Hoelzer 70-70_140

Ryan Ruffels 73-67_140

Scott Harrington 68-72_140

Anders Albertson 70-70_140

Jamie Lovemark 73-67_140

Harry Hall 70-70_140

Patrick Cover 70-70_140

Nick Voke 67-73_140

David Hearn 75-66_141

Theo Humphrey 70-71_141

A.J. Crouch 69-72_141

Thomas Rosenmueller 73-68_141

Andrew Yun 70-71_141

Luis Gagne 72-69_141

Corey Pereira 70-71_141

Curtis Luck 68-73_141

Logan McAllister 69-72_141

Jonathan Brightwell 72-70_142

Ryan McCormick 69-73_142

Max Greyserman 70-72_142

Rhein Gibson 71-71_142

Rob Oppenheim 72-71_143

Rafael Campos 71-72_143

Brent Grant 71-72_143

Martin Contini 71-72_143

Marcos Montenegro 73-70_143

Albin Choi 72-71_143

Thadd Obecny II 72-71_143

Braden Thornberry 74-69_143

Paul Haley II 73-70_143

Mark Anguiano 69-74_143

Boo Weekley 71-73_144

RJ Manke 71-73_144

Brad Brunner 70-74_144

Austin Eckroat 69-76_145

Daniel Chopra 68-77_145

Chase Parker 73-72_145

Jay Card III 75-72_147

Norman Xiong 75-74_149

Did not finish

Conner Godsey

Andrew Kozan

Philip Knowles

Patrick Newcomb

Daniel Summerhays

Brett White

Spencer Ralston

T.K. Kim

Patrick Flavin

Brandon Lee

Carson Lundell

David Timmins

