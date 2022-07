NHRA Sonoma Nationals Qualifying

Friday At Sonoma Raceway Sonoma, Calif. Top Fuel 1. Leah Pruett, 3.689 seconds, 327.59 mph; 2. Doug Kalitta, 3.694, 331.45;…

1. Leah Pruett, 3.689 seconds, 327.59 mph; 2. Doug Kalitta, 3.694, 331.45; 3. Steve Torrence, 3.710, 326.08; 4. Alex Laughlin, 3.840, 314.97; 5. Justin Ashley, 3.861, 268.33; 6. Ron August, 3.916, 306.40; 7. Jim Maroney, 4.012, 269.89; 8. Clay Millican, 4.687, 155.27; 9. Tony Schumacher, 4.839, 144.10; 10. Austin Prock, 5.839, 105.84; 11. Shawn Langdon, 6.366, 104.32; 12. Josh Hart, 6.518, 95.85; 13. Brittany Force, 6.693, 84.46; 14. Mike Salinas, 7.319, 75.91; 15. Antron Brown, 7.865, 73.30; 16. Cameron Ferre, 8.907, 72.97. Not Qualified: 17. Scott Palmer, 9.910, 84.30.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.825, 332.75; 2. Ron Capps, Toyota Supra, 3.846, 334.48; 3. Alexis DeJoria, Supra, 3.867, 330.63; 4. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.898, 326.56; 5. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.900, 323.58; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.903, 325.45; 7. Matt Hagan, Charger, 4.018, 314.02; 8. Paul Lee, Charger, 4.099, 244.16; 9. Terry Haddock, Mustang, 4.325, 244.21; 10. J.R. Todd, Supra, 4.432, 194.97; 11. John Force, Camaro, 4.788, 159.89; 12. Jeff Diehl, Toyota Camry, 5.284, 137.55; 13. Steven Densham, Mustang, 6.707, 98.61; 14. Jim Campbell, Charger, 7.159, 87.04; 15. Bob Tasca III, Mustang, broke.

Pro Stock

1. Troy Coughlin Jr., Chevy Camaro, 6.549, 210.87; 2. Mason McGaha, Camaro, 6.551, 210.57; 3. Kyle Koretsky, Camaro, 6.553, 209.36; 4. Chris McGaha, Camaro, 6.555, 210.37; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.564, 210.54; 6. Bo Butner, Camaro, 6.564, 210.41; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.564, 209.88; 8. Erica Enders, Camaro, 6.569, 210.80; 9. Greg Anderson, Camaro, 6.571, 208.71; 10. Dallas Glenn, Camaro, 6.572, 208.30; 11. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.577, 209.07; 12. Camrie Caruso, Camaro, 6.579, 210.18; 13. Deric Kramer, Camaro, 6.588, 209.39; 14. Fernando Cuadra, Mustang, 6.613, 209.82; 15. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.622, 209.46; 16. Steve Graham, Camaro, 6.635, 209.17.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.743, 198.73; 2. Matt Smith, Suzuki, 6.758, 200.74; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.785, 198.23; 4. Angelle Sampey, Suzuki, 6.793, 197.97; 5. Karen Stoffer, Suzuki, 6.803, 198.15; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.816, 197.45; 7. Joey Gladstone, Suzuki, 6.827, 200.74; 8. Kelly Clontz, Suzuki, 6.888, 195.42; 9. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.055, 189.36; 10. Scott Bottorff, Buell, 7.150, 187.83; 11. Lance Bonham, Buell, 7.178, 189.31; 12. Katie Sullivan, Suzuki, 8.003, 149.93; 13. Ryan Oehler, EBR, 8.797, 106.05; 14. Angie Smith, EBR, broke.

