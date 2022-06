U.S. Open Scores Par Scores The Associated Press

Saturday At The Country Club Brookline, Mass. Purse: $15 Million Yardage: 7,210; Par: 70 (a)-amateur Third Round Will Zalatoris 69-70-67_206 -4…

Saturday At The Country Club Brookline, Mass. Purse: $15 Million Yardage: 7,210; Par: 70 (a)-amateur Third Round Will Zalatoris 69-70-67_206 -4 Matt Fitzpatrick 68-70-68_206 -4 Jon Rahm 69-67-71_207 -3 Keegan Bradley 70-69-69_208 -2 Adam Hadwin 66-72-70_208 -2 Scottie Scheffler 70-67-71_208 -2 Sam Burns 71-67-71_209 -1 Rory McIlroy 67-69-73_209 -1 Joel Dahmen 67-68-74_209 -1 Nick Hardy 69-68-73_210 E Denny McCarthy 73-70-68_211 +1 Gary Woodland 69-73-69_211 +1 Séamus Power 71-70-70_211 +1 Matthew NeSmith 68-69-74_211 +1 Aaron Wise 68-68-75_211 +1 Hayden Buckley 68-68-75_211 +1 Sebastián Muñoz 74-69-69_212 +2 Min Woo Lee 73-70-69_212 +2 Dustin Johnson 68-73-71_212 +2 Hideki Matsuyama 70-70-72_212 +2 Davis Riley 72-67-73_212 +2 Brian Harman 68-69-75_212 +2 Patrick Rodgers 69-68-75_212 +2 Collin Morikawa 69-66-77_212 +2 Patrick Cantlay 72-71-70_213 +3 Jordan Spieth 72-70-71_213 +3 Cameron Tringale 71-71-71_213 +3 Justin Thomas 69-72-72_213 +3 Adam Schenk 70-70-73_213 +3 Joohyung Kim 72-68-73_213 +3 Thomas Pieters 72-68-73_213 +3 David Lingmerth 67-72-74_213 +3 Adam Scott 69-73-72_214 +4 Richard Bland 70-72-72_214 +4 Mackenzie Hughes 72-69-73_214 +4 Marc Leishman 70-71-73_214 +4 Andrew Putnam 72-68-74_214 +4 Xander Schauffele 70-69-75_214 +4 Beau Hossler 69-67-78_214 +4 Joseph Bramlett 71-72-72_215 +5 Sam Stevens 71-72-72_215 +5 Justin Rose 68-73-74_215 +5 Brooks Koepka 73-67-75_215 +5 Travis Vick (a) 70-69-76_215 +5 K.H. Lee 71-72-73_216 +6 Guido Migliozzi 72-70-74_216 +6 Todd Sinnott 71-71-74_216 +6 Patrick Reed 70-71-75_216 +6 Sam Bennett (a) 70-73-74_217 +7 Chris Gotterup 73-69-75_217 +7 Max Homa 69-73-75_217 +7 Joaquin Niemann 71-70-76_217 +7 Callum Tarren 67-72-78_217 +7 MJ Daffue 67-72-78_217 +7 Grayson Murray 75-67-76_218 +8 Bryson DeChambeau 71-71-76_218 +8 Austin Greaser (a) 72-70-76_218 +8 Tyrrell Hatton 72-71-76_219 +9 Chris Naegel 73-69-77_219 +9 Wil Besseling 71-71-77_219 +9 Sebastian Söderberg 71-70-78_219 +9 Brandon Matthews 71-69-79_219 +9 Harris English 73-69-78_220 +10 Stewart Hagestad (a) 73-70-79_222 +12 Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.