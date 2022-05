LPGA IOA Golf Classic Scores

Sunday At Alaqua Country Club Longwood, Fla. Purse: $200,000 Yardage: 6,208; Par: 71 Second Round Grace Kim 66-65_131 Kum-Kang Park…

Sunday At Alaqua Country Club Longwood, Fla. Purse: $200,000 Yardage: 6,208; Par: 71 Second Round

Grace Kim 66-65_131

Kum-Kang Park 65-66_131

Sarah Jane Smith 66-66_132

Jillian Hollis 67-66_133

Yan Liu 65-68_133

Lindy Duncan 69-65_134

Robyn Choi 68-66_134

Jaravee Boonchant 67-67_134

Katelyn Sisk 62-72_134

Marissa Steen 67-68_135

Gina Kim 67-68_135

Emma Broze 66-69_135

Clariss Guce 66-69_135

Hyo Joon Jang 69-67_136

Sophie Hausmann 67-69_136

Karen Chung 66-70_136

Weiwei Zhang 70-67_137

Kaitlin Milligan 70-67_137

Gigi Stoll 69-68_137

Daniela Darquea 67-70_137

Hira Naveed 66-71_137

Celine Borge 71-67_138

Pannarat Thanapolboonyaras 70-68_138

Karis Anne Davidson 70-68_138

Teresa Toscano 70-68_138

Sofia Garcia 70-68_138

Ingrid Gutierrez Nunez 69-69_138

Kendra Dalton 68-70_138

Soo Jin Lee 67-71_138

Pauline Del Rosario 66-72_138

Kim Kaufman 72-67_139

Fernanda Lira 71-68_139

Lauren Cox 70-69_139

Lucy Li 70-69_139

Gabriela Ruffels 70-69_139

Beth Wu 69-70_139

Lakareber Abe 69-70_139

Amy Lee 68-71_139

Rebecca Lee-Bentham 67-72_139

Samantha Wagner 66-73_139

Pinyada Kuvanun 72-68_140

Julie Aime 71-69_140

Natalie Srinivasan 71-69_140

Nishtha Madan 71-69_140

Anita Uwadia 71-69_140

Kristin Coleman 70-70_140

Karen Kim 70-70_140

Valentina Haupt 70-70_140

Ana Paula Valdes 68-72_140

Klara Spilkova 67-73_140

Kennedy Swann 67-73_140

Katie Yoo 67-73_140

Amanda Tan 72-69_141

Jessica Porvasnik 71-70_141

Alexa Pano 71-70_141

Amelia Garvey 71-70_141

Abegail Arevalo 71-70_141

Kathleen Scavo 71-70_141

Britney Yada 70-71_141

Dottie Ardina 70-71_141

Siyun Liu 69-72_141

Amelia Lewis 69-72_141

Yue Ren 68-73_141

Laura Restrepo 68-73_141

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.