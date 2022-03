Korn Ferry Tour Lake Charles Championship Scores

Friday At Golden Nugget Country Club Lake Charles, La. Purse: $750,000 Yardage: 6,940; Par: 71 Completion of First Round Will…

Friday At Golden Nugget Country Club Lake Charles, La. Purse: $750,000 Yardage: 6,940; Par: 71 Completion of First Round

Will Gordon 31-34_65 -6

Curtis Luck 32-34_66 -5

Braden Thornberry 33-33_66 -5

Rhein Gibson 34-32_66 -5

Vince India 33-33_66 -5

Brandon Harkins 34-33_67 -4

George Cunningham 33-34_67 -4

Corey Pereira 34-33_67 -4

Jeremy Paul 34-33_67 -4

Justin Suh 36-31_67 -4

Tag Ridings 32-35_67 -4

Robby Shelton 31-36_67 -4

Conner Godsey 32-35_67 -4

Michael Arnaud 34-33_67 -4

Shawn Stefani 35-33_68 -3

Tom Whitney 35-33_68 -3

Sam Saunders 33-35_68 -3

José de Jesús Rodríguez 33-35_68 -3

Augusto Núñez 33-35_68 -3

Seonghyeon Kim 34-34_68 -3

MJ Daffue 34-34_68 -3

Joey Garber 35-33_68 -3

Shad Tuten 35-33_68 -3

Nicolas Echavarria 34-34_68 -3

Brad Hopfinger 35-34_69 -2

Brent Grant 33-36_69 -2

Brandon Matthews 34-35_69 -2

David Kocher 36-33_69 -2

John Chin 34-35_69 -2

Thomas Walsh 34-35_69 -2

Chase Parker 32-37_69 -2

Eric Cole 32-37_69 -2

Jimmy Stanger 35-34_69 -2

Ted Purdy 33-36_69 -2

Dan McCarthy 35-34_69 -2

MJ Maguire 34-35_69 -2

Hayden Wood 35-34_69 -2

Patrick Fishburn 33-37_70 -1

Paul Haley II 38-32_70 -1

Anders Albertson 33-37_70 -1

Scott Harrington 33-37_70 -1

Ben Griffin 37-33_70 -1

Matt McCarty 36-34_70 -1

Taylor Dickson 34-36_70 -1

Michael Feagles 35-35_70 -1

Gregor Main 36-34_70 -1

Trace Crowe 35-35_70 -1

Ryan Ruffels 38-32_70 -1

Zack Fischer 36-34_70 -1

Carl Yuan 35-35_70 -1

Taylor Montgomery 34-36_70 -1

Trevor Werbylo 35-35_70 -1

John Augenstein 35-35_70 -1

Brandon Crick 35-35_70 -1

Grant Hirschman 36-34_70 -1

Blake Dyer 35-35_70 -1

Billy Tom Sargent 34-36_70 -1

Philip Knowles 34-36_70 -1

Patrick Cover 35-35_70 -1

Matthew Picanso 35-35_70 -1

Kris Ventura 36-35_71 E

Byeong Hun An 38-33_71 E

Rob Oppenheim 36-35_71 E

Michael Gellerman 34-37_71 E

Chris Baker 34-37_71 E

Tyson Alexander 36-35_71 E

Harry Hall 34-37_71 E

Ivan Camilo Ramirez 35-36_71 E

Alex Chiarella 36-35_71 E

Nick Voke 33-38_71 E

Tano Goya 34-37_71 E

Sam Stevens 35-36_71 E

Clay Feagler 35-36_71 E

Mac Meissner 37-34_71 E

Brandon Hoelzer 37-34_71 E

Kevin Dougherty 35-36_71 E

Stephen Franken 35-36_71 E

Dawson Armstrong 37-34_71 E

Stuart Macdonald 35-36_71 E

Davis Thompson 36-35_71 E

T.J. Vogel 36-35_71 E

Marcelo Rozo 33-38_71 E

Turk Pettit 37-34_71 E

Jay Card III 37-34_71 E

Thomas Rosenmueller 37-34_71 E

Andrew Kozan 35-36_71 E

Roberto Díaz 34-38_72 +1

Tain Lee 36-36_72 +1

Alex Weiss 36-36_72 +1

Steven Fisk 37-35_72 +1

Pontus Nyholm 37-35_72 +1

Julián Etulain 36-36_72 +1

Ryan McCormick 37-35_72 +1

Tripp Kinney 33-39_72 +1

Peyton White 36-36_72 +1

Chandler Blanchet 35-37_72 +1

Kyle Westmoreland 36-36_72 +1

Andrew Yun 36-36_72 +1

Ashton Van Horne 36-36_72 +1

Kevin Hall 35-37_72 +1

Theo Humphrey 35-38_73 +2

Corey Shaun 38-35_73 +2

Steven Bowditch 38-35_73 +2

Tom Lewis 38-35_73 +2

Erik Barnes 37-36_73 +2

Brian Smock 35-38_73 +2

Kevin Roy 35-38_73 +2

Carson Young 35-38_73 +2

Martin Contini 38-35_73 +2

Patrick Newcomb 36-37_73 +2

Kevin Yu 37-36_73 +2

Quade Cummins 38-35_73 +2

Brett White 35-38_73 +2

Alvaro Ortiz 35-38_73 +2

Harrison Endycott 37-36_73 +2

Akshay Bhatia 38-36_74 +3

Michael Kim 37-37_74 +3

Tom Lovelady 34-40_74 +3

Josh Teater 36-38_74 +3

Blayne Barber 36-38_74 +3

Trevor Cone 39-35_74 +3

Mark Anguiano 36-38_74 +3

Marcos Montenegro 34-40_74 +3

A.J. Crouch 38-36_74 +3

Brad Brunner 35-39_74 +3

Luke Schniederjans 35-39_74 +3

Alexandre Rocha 38-36_74 +3

Martin Flores 35-39_74 +3

Charlie Saxon 38-36_74 +3

Xinjun Zhang 38-36_74 +3

Kyle Reifers 38-36_74 +3

Erik Compton 39-35_74 +3

Jonathan Brightwell 38-36_74 +3

John Pak 37-37_74 +3

Mark Blakefield 39-35_74 +3

Jack Ireland 38-36_74 +3

Nicholas Lindheim 39-36_75 +4

Cody Gribble 38-37_75 +4

Whee Kim 36-39_75 +4

J.J. Grey 36-39_75 +4

Jake Staiano 36-39_75 +4

Vincent Norrman 36-39_75 +4

Ryan Grider 39-36_75 +4

Callum McNeill 37-38_75 +4

Carl Pettersson 36-39_75 +4

Luis Gagne 36-39_75 +4

J.T. Griffin 36-39_75 +4

Tee-K Kelly 38-38_76 +5

Caleb Proveaux 34-42_76 +5

Peter Kuest 37-39_76 +5

Philip Barbaree 37-40_77 +6

Jason Bohn 38-39_77 +6

Zecheng Dou 37-40_77 +6

Garett Reband 38-39_77 +6

Ben Taylor 40-38_78 +7

Sangmoon Bae 37-41_78 +7

