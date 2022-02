Switzerland 4, ROC 2 Switzerland 0 1 3 — 4 ROC 0 1 1 — 2 First Period_No Scoring. Penalties_Anna…

Switzerland 4, ROC 2

Switzerland 0 1 3 — 4 ROC 0 1 1 — 2

First Period_No Scoring. Penalties_Anna Shibanova, ROC (tripping); Evelina Raselli, Switzerland (roughing).

Second Period_1, Switzerland, Phoebe Staenz (Alina Muller, Lara Stalder), 34:31. 2, ROC, Anna Savonina (Anna Shokhina, Veronika Korzhakova), 37:38. Penalties_None.

Third Period_3, Switzerland, Dominique Ruegg (Keely Moy, Nicole Vallario), 47:31. 4, ROC, Polina Luchnikova (Oxana Bratisheva, Fanuza Kadirova), 56:53. 5, Switzerland, Alina Muller (Lara Stalder), 57:23. 6, Switzerland, Alina Muller, 59:58 (sh). Penalties_Polina Luchnikova, ROC (slashing); Nicole Bullo, Switzerland (cross-checking); Keely Moy, Switzerland (tripping).

Shots on Goal_ROC 6-8-10_24. Switzerland 7-10-19_36.

Goalies_ROC, Valeria Merkusheva, Maria Sorokina. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.

Referee_Kelly Cooke, United States. Chelsea Rapin, United States. Jenni Heikkinen, Finland. Sara Strong, United States.

