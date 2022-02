Finland 5, Switzerland 1 Finland 2 1 2 — 5 Switzerland 0 1 0 — 1 First Period_1, Finland, Miro…

Finland 5, Switzerland 1

Finland 2 1 2 — 5 Switzerland 0 1 0 — 1

First Period_1, Finland, Miro Aaltonen (Niklas Friman, Joonas Nattinen), 08:37. 2, Finland, Mikko Lehtonen (Juuso Hietanen, Sakari Manninen), 10:45. Penalties_None.

Second Period_3, Finland, Marko Anttila (Hannes Bjorninen), 23:08. 4, Switzerland, Andres Ambuhl (Enzo Corvi, Gaetan Haas), 37:49 (pp). Penalties_Mikko Lehtonen, Finland (delaying the game).

Third Period_5, Finland, Iiro Pakarinen (Valtteri Filppula, Harri Pesonen), 55:28. 6, Finland, Teemu Hartikainen, 56:47. Penalties_Denis Hollenstein, Switzerland (tripping); Harri Pesonen, Finland (tripping); Fabrice Herzog, Switzerland (delaying the game).

Shots on Goal_Finland 10-8-5_23. Switzerland 8-12-14_34.

Goalies_Finland, Harri Sateri, Jussi Olkinuora. Switzerland, Reto Berra, Leonardo Genoni.

Referee_Andris Ansons, Latvia. Olivier Gouin, Canada. Daniel Hynek, Czech Republic. Brian Oliver, United States.

