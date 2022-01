Women’s College Basketball Scores

Sunday, Jan. 2 EAST Army 69, Bucknell 62 Boston U. 82, Navy 58 Columbia 65, Yale 55 Cornell 45, Dartmouth…

Sunday, Jan. 2

EAST

Army 69, Bucknell 62

Boston U. 82, Navy 58

Columbia 65, Yale 55

Cornell 45, Dartmouth 36

Lehigh 72, Colgate 52

NJIT 67, Maine 59, OT

Penn 66, Brown 37

Princeton 68, Harvard 50

Stony Brook 77, Hartford 39

Villanova 70, St. John’s 68

SOUTH

Duke 72, Notre Dame 70

Louisville 50, Georgia Tech 48

W. Carolina 79, Montreat 23

MIDWEST

Creighton 67, Xavier 51

Iowa 93, Evansville 56

Kansas St. 68, Baylor 59

Missouri St. 74, Valparaiso 62

Purdue 60, Rutgers 58

S. Illinois 63, Loyola Chicago 50

SOUTHWEST

SMU 79, TCU 53

Tennessee 70, Arkansas 63

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.