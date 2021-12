Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 5 EAST Albany (NY) 60, Colgate 39 Brown 57, Holy Cross 55 Buffalo 69, Rhode Island 55 Columbia…

Sunday, Dec. 5

EAST

Albany (NY) 60, Colgate 39

Brown 57, Holy Cross 55

Buffalo 69, Rhode Island 55

Columbia 78, Marist 49

Duke 77, Penn 55

Fordham 76, Princeton 67

Georgetown 55, Providence 47

Maryland 73, Rutgers 59

Md.-Eastern Shore 66, Navy 61

Monmouth (NJ) 55, Dartmouth 37

Northeastern 73, Hartford 53

St. Francis Brooklyn 63, UMBC 51

St. John’s 88, Seton Hall 75

Syracuse 116, CCSU 65

Temple 67, Duquesne 55

UConn 73, Notre Dame 54

UMass 58, Mass.-Lowell 53

Vermont 72, Loyola Chicago 62

Virginia 62, George Washington 53

SOUTH

Alabama 80, Chattanooga 64

Appalachian St. 73, Gardner-Webb 63

Clemson 48, Presbyterian 42

Florida St. 83, Charleston Southern 32

Georgia Tech 55, Georgia 54

Kentucky 90, Merrimack 56

Louisville 80, Belmont 66

Mercer 71, Tennessee St. 70, OT

Miami 70, Tulane 63

N. Kentucky 69, Fort Wayne 60

NC State 78, Elon 46

North Carolina 93, James Madison 47

Old Dominion 68, William & Mary 55

Tennessee 64, Virginia Tech 58

VCU 69, Boston College 65

MIDWEST

Bowling Green 69, Valparaiso 53

Cleveland St. 2, Wright St. 0

Creighton 72, Villanova 58

Iowa St. 94, Longwood 56

Michigan 93, Akron 54

Mississippi 75, Cincinnati 63

Ohio St. 70, Purdue 53

SOUTHWEST

Arkansas 84, California 67

Florida 63, TCU 54

FAR WEST

Arizona St. 91, Harvard 54

___

