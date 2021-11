Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 28 EAST Boston College 77, Albany (NY) 65 Bucknell 68, Vermont 53 Cent. Michigan 56, Marist 50 Columbia…

Sunday, Nov. 28

EAST

Boston College 77, Albany (NY) 65

Bucknell 68, Vermont 53

Cent. Michigan 56, Marist 50

Columbia 63, Rider 60

Cornell 66, Lafayette 55

Holy Cross 67, Bryant 49

Manhattan 69, Fairleigh Dickinson 55

Md.-Eastern Shore 74, Millersville 39

Missouri 88, Lehigh 67

North Dakota 65, Brown 46

Princeton 82, Maine 43

Providence 64, Monmouth (NJ) 34

Quinnipiac 113, Hartford 64

St. Bonaventure 81, Clarion 49

Stony Brook 71, St. Francis Brooklyn 64

Syracuse 79, Colgate 57

UCLA 73, St. John’s 65

SOUTH

Alabama 89, Bethune-Cookman 45

Alabama St. 69, South Alabama 59

Appalachian St. 71, UNC-Asheville 56

Clemson 83, Mount St. Mary’s 59

Coastal Carolina 55, ETSU 41

Coppin St. 68, St. Francis (Pa.) 38

Duke 91, Troy 75

East Carolina 76, Campbell 66

Gardner-Webb 65, UNC-Greensboro 63

Lipscomb 72, Life University 59

Long Beach St. 64, Rhode Island 52

Louisiana-Lafayette 67, McNeese St. 57

Old Dominion 61, Stetson 51

SC-Upstate 102, Mars Hill 40

W. Kentucky 77, Tennessee St. 65

MIDWEST

Ball St. 73, Saint Joseph’s 67

Cleveland St. 87, LIU 65

IUPUI 80, Butler 47

Liberty 76, Bowling Green 72

Loyola Chicago 69, Miami (Ohio) 52

Michigan St. 85, Marshall 75

Minnesota 81, UTSA 52

N. Illinois 69, Milwaukee 50

SOUTHWEST

Abilene Christian 81, Arkansas St. 69

Longwood 62, Lamar 59

Oral Roberts 74, UALR 56

FAR WEST

Colorado 67, Wisconsin 51

Drake 83, Idaho 66

Louisville 71, Colorado St. 56

UNLV 89, Grambling St. 49

___

