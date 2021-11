Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 21 EAST Army 76, Sacred Heart 68 Columbia 66, Georgetown 56, 2OT Delaware 73, Charlotte 57 Fordham 71,…

Sunday, Nov. 21

EAST

Army 76, Sacred Heart 68

Columbia 66, Georgetown 56, 2OT

Delaware 73, Charlotte 57

Fordham 71, Michigan St. 68

Howard 62, St. Peter’s 52

Lehigh 85, Merrimack 64

Maine 59, Boston U. 57

Maryland 79, Baylor 76

Minnesota 70, Syracuse 63

NJIT 67, CCSU 63

New Hampshire 72, Fisher 23

St. John’s 86, Yale 68

UConn 60, South Florida 53

West Virginia 83, Radford 31

SOUTH

Auburn 59, Georgia Tech 51

Clemson 67, Penn St. 64

Florida St. 76, Grambling St. 53

Georgia 73, Alabama St. 43

James Madison 78, Hampton 60

Kentucky 92, Winthrop 47

Mercer 63, Gardner-Webb 50

Morehead St. 72, Midway 53

North Florida 85, FAU 79, OT

Richmond 76, UMBC 64

South Carolina 80, Oregon 63

Tennessee 74, Texas 70, OT

UCF 57, Belmont 45

UNC-Greensboro 68, Lenoir-Rhyne 47

VCU 71, Old Dominion 48

Vanderbilt 71, Jacksonville St. 61

W. Kentucky 96, Kentucky State 59

Wake Forest 73, East Carolina 52

MIDWEST

Creighton 67, S. Dakota St. 55

DePaul 78, Northwestern 75

Illinois 86, UC Riverside 82

Iowa St. 96, Southern U. 55

Kansas 79, Saint Louis 50

Missouri 75, Idaho St. 47

Notre Dame 94, Bryant 35

Rio Grande 74, McNeese St. 70

Xavier 70, Valparaiso 49

SOUTHWEST

Duke 74, Alabama 71

North Carolina 79, TCU 46

Oklahoma 93, Buffalo 72

Tulsa 69, Oral Roberts 55

UTSA 66, Incarnate Word 60

FAR WEST

Arizona St. 82, Marist 53

Colorado St. 81, Lipscomb 55

E. Washington 101, Evergreen State 38

Hawaii 71, Portland St. 68

Long Beach St. 66, Santa Clara 50

Portland 80, Prairie View 54

San Francisco 70, N. Colorado 59

Stanford 66, Gonzaga 62

UCLA 69, Virginia 57

Washington St. 73, Idaho 59

Weber St. 59, Nebraska-Omaha 45

___

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.