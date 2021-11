Women’s College Basketball Scores

Friday, Nov. 19 EAST Delaware 79, Delaware St. 48 Lehigh 91, Mount St. Mary’s 72 Maine 47, Yale 44 Marshall…

Friday, Nov. 19

EAST

Delaware 79, Delaware St. 48

Lehigh 91, Mount St. Mary’s 72

Maine 47, Yale 44

Marshall 65, Morehead St. 58

Rutgers 68, Harvard 65, OT

UMass 61, Holy Cross 58

West Virginia 78, Kennesaw St. 58

SOUTH

Coll. of Charleston 66, Norfolk St. 62

Fairfield 59, Stetson 50

Florida 70, Grambling St. 55

Florida Gulf Coast 88, Manhattan 57

Mississippi 62, Louisiana Tech 44

Morgan St. 87, Notre Dame of Maryland 35

Murray St. 78, Chattanooga 55

NC State 90, Kansas St. 69

Nicholls 73, Spring Hill 53

Northwestern St. 78, Louisiana College 36

Radford 75, Lenoir-Rhyne 44

SC-Upstate 81, Columbia International 40

SE Louisiana 69, Alcorn St. 58

UAB 76, MVSU 62

William & Mary 65, George Mason 54, OT

Wofford 106, Southern Wesleyan 55

MIDWEST

Bradley 64, Wisconsin 57

Michigan St. 100, Bryant 60

SOUTHWEST

Arkansas 94, Arkansas St. 71

Texas Tech 72, Lamar 68, OT

FAR WEST

Arizona 78, Marist 36

Colorado 69, Marquette 53

Loyola Marymount 69, Utah St. 66

Utah 78, Cincinnati 45

