NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Virginia 9 683 4904 544.9 Ohio St. 9 616 4876 541.8 Pittsburgh 9…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Virginia 9 683 4904 544.9 Ohio St. 9 616 4876 541.8 Pittsburgh 9 714 4869 541.0 Mississippi 9 693 4718 524.2 W. Kentucky 9 664 4621 513.4 Wake Forest 9 671 4579 508.8 Coastal Carolina 9 556 4486 498.4 Marshall 9 672 4471 496.8 North Carolina 9 640 4409 489.9 SMU 9 656 4356 484.0 Oklahoma 9 592 4293 477.0 Kent St. 9 684 4280 475.6 Alabama 9 647 4260 473.3 Utah St. 9 709 4260 473.3 Fresno St. 10 737 4680 468.0 Florida 9 627 4207 467.4 Appalachian St. 9 641 4175 463.9 Memphis 9 658 4164 462.7 Nebraska 10 697 4592 459.2 Tennessee 9 632 4119 457.7 Baylor 9 583 4117 457.4 Arkansas 9 632 4115 457.2 UTSA 9 669 4091 454.6 Miami 9 658 4086 454.0 BYU 10 668 4520 452.0 Michigan 9 639 4063 451.4 TCU 9 600 4055 450.6 Nevada 9 659 4020 446.7 Liberty 10 685 4465 446.5 Michigan St. 9 583 4015 446.1 Duke 9 708 4006 445.1 Cent. Michigan 9 667 3985 442.8 Louisville 9 634 3981 442.3 Oregon 9 624 3972 441.3 Southern Cal 9 655 3972 441.3 Oregon St. 9 602 3971 441.2 Tulsa 9 642 3940 437.8 Utah 9 604 3913 434.8 W. Michigan 9 686 3912 434.7 Missouri 9 641 3905 433.9 Iowa St. 9 590 3902 433.6 Mississippi St. 9 685 3888 432.0 Texas Tech 9 575 3877 430.8 East Carolina 9 653 3873 430.3 Georgia 9 562 3870 430.0 Arizona St. 9 573 3868 429.8 Maryland 9 650 3868 429.8 N. Illinois 9 650 3847 427.4 Auburn 9 631 3844 427.1 Buffalo 9 683 3844 427.1 Louisiana-Lafayette 9 620 3831 425.7 North Texas 9 739 3817 424.1 Texas 9 596 3786 420.7 FAU 9 632 3756 417.3 UCLA 9 649 3739 415.4 Syracuse 9 613 3736 415.1 NC State 9 624 3734 414.9 Toledo 9 602 3707 411.9 Purdue 9 693 3687 409.7 Houston 9 617 3681 409.0 Miami (Ohio) 9 598 3676 408.4 Cincinnati 9 549 3672 408.0 Georgia Tech 9 603 3665 407.2 UCF 9 605 3641 404.6 FIU 9 578 3616 401.8 Hawaii 10 696 4000 400.0 Colorado St. 9 686 3587 398.6 Texas A&M 9 594 3578 397.6 Air Force 9 647 3568 396.4 Notre Dame 9 622 3543 393.7 Kentucky 9 590 3542 393.6 UTEP 9 599 3525 391.7 California 9 606 3511 390.1 Army 8 553 3116 389.5 South Alabama 9 642 3504 389.3 UAB 9 545 3472 385.8 E. Michigan 9 615 3471 385.7 Arkansas St. 9 640 3470 385.6 Penn St. 9 641 3457 384.1 Charlotte 9 596 3447 383.0 Oklahoma St. 9 646 3442 382.4 Boise St. 9 654 3441 382.3 Louisiana Tech 9 622 3426 380.7 Kansas St. 9 527 3408 378.7 New Mexico St. 9 698 3407 378.6 Florida St. 9 581 3406 378.4 Georgia St. 9 627 3405 378.3 Wisconsin 9 631 3403 378.1 Old Dominion 9 683 3396 377.3 Tulane 9 622 3379 375.4 Washington St. 9 597 3375 375.0 West Virginia 9 612 3357 373.0 LSU 9 615 3351 372.3 Ohio 9 550 3294 366.0 San Jose St. 10 632 3619 361.9 Minnesota 9 590 3249 361.0 South Florida 9 623 3245 360.6 Georgia Southern 9 621 3237 359.7 Boston College 9 609 3195 355.0 Troy 9 590 3179 353.2 Arizona 9 660 3173 352.6 Wyoming 9 600 3132 348.0 Texas State 9 635 3131 347.9 Akron 9 590 3129 347.7 Ball St. 9 607 3100 344.4 South Carolina 9 578 3087 343.0 Northwestern 9 615 3085 342.8 Middle Tennessee 9 608 3082 342.4 Virginia Tech 9 587 3034 337.1 Rice 9 595 3033 337.0 Bowling Green 9 566 3008 334.2 Washington 9 587 2989 332.1 Clemson 9 594 2971 330.1 Rutgers 9 639 2945 327.2 San Diego St. 9 584 2935 326.1 Louisiana-Monroe 9 639 2933 325.9 Stanford 9 531 2894 321.6 Illinois 10 668 3186 318.6 Indiana 9 630 2809 312.1 Kansas 9 560 2755 306.1 Temple 9 551 2748 305.3 Vanderbilt 9 604 2711 301.2 Iowa 9 597 2693 299.2 UNLV 9 549 2674 297.1 Umass 9 572 2617 290.8 Uconn 9 583 2527 280.8 Navy 9 616 2448 272.0 Colorado 9 524 2400 266.7 New Mexico 9 563 2320 257.8 Southern Miss. 9 585 2268 252.0

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.