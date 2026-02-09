Winter Olympics Daily Medals List

Monday, Feb. 9
ALPINE
MEN’S TEAM COMBINED SLALOM
Franjo von Allmen, Tanguy Nef, Switzerland – gold
Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Austria – silver
Marco Odermatt, Loic Meillard, Switzerland – silver
___
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S FREESKI SLOPESTYLE FINAL
Mathilde Gremaud, Switzerland – gold
Ailing Eileen Gu, China – silver
Megan Oldham, Canada – bronze
___
SPEED SKATING
WOMEN’S 1000M
Jutta Leerdam, Netherland – gold
Femke Kok, Netherland – silver
Miho Takagi, Japan – bronze
___
SNOWBOARDING
WOMEN’S BIG AIR
Kokomo Murase, Japan – gold
Zoi Sadowski Synnott, New Zealand – silver
Seungeun Yu – South Korea – bronze
___
SKI JUMPING
MEN’S NH INDIVIDUAL
Philipp Raimund, Germany – gold
Kacper Tomasiak, Poland – silver
Ren Nikaido, Japan – bronze
Gregor Deschwanden, Switzerland – bronze
___
