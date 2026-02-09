Live Radio
Home » Sports » Winter Olympics Daily Medals List

Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 9, 2026, 3:01 PM

Monday, Feb. 9

ALPINE

MEN’S TEAM COMBINED SLALOM

Franjo von Allmen, Tanguy Nef, Switzerland – gold

Vincent Kriechmayr, Manuel Feller, Austria – silver

Marco Odermatt, Loic Meillard, Switzerland – silver

___

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S FREESKI SLOPESTYLE FINAL

Mathilde Gremaud, Switzerland – gold

Ailing Eileen Gu, China – silver

Megan Oldham, Canada – bronze

___

SPEED SKATING

WOMEN’S 1000M

Jutta Leerdam, Netherland – gold

Femke Kok, Netherland – silver

Miho Takagi, Japan – bronze

___

SNOWBOARDING

WOMEN’S BIG AIR

Kokomo Murase, Japan – gold

Zoi Sadowski Synnott, New Zealand – silver

Seungeun Yu – South Korea – bronze

___

SKI JUMPING

MEN’S NH INDIVIDUAL

Philipp Raimund, Germany – gold

Kacper Tomasiak, Poland – silver

Ren Nikaido, Japan – bronze

Gregor Deschwanden, Switzerland – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up