NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 11 712 3,586 36 326.0 Army 10 608 3,093 40 309.3 Kent St. 11 510 2,659 30 241.7 North Texas 11 547 2,633 24 239.4 Baylor 11 448 2,549 27 231.7 Mississippi 11 492 2,543 30 231.2 Syracuse 11 461 2,537 28 230.6 Navy 10 585 2,303 14 230.3 Oregon St. 11 464 2,524 30 229.5 Wisconsin 11 502 2,523 25 229.4 N. Illinois 11 506 2,510 26 228.2 Coastal Carolina 11 438 2,460 31 223.6 Georgia St. 11 498 2,456 23 223.3 Arkansas 11 497 2,445 20 222.3 Michigan 11 473 2,402 29 218.4 Louisville 11 436 2,392 25 217.5 Florida 11 419 2,369 23 215.4 Utah 11 416 2,353 31 213.9 North Carolina 11 444 2,340 27 212.7 Oregon 11 433 2,337 31 212.5 UCLA 11 475 2,299 29 209.0 Tennessee 11 472 2,259 26 205.4 Minnesota 11 513 2,251 24 204.6 Georgia Southern 11 490 2,242 22 203.8 Arizona St. 11 425 2,225 31 202.3 TCU 11 434 2,223 21 202.1 Wyoming 11 454 2,222 17 202.0 Georgia 11 419 2,212 26 201.1 Buffalo 11 499 2,198 30 199.8 Oklahoma St. 11 500 2,195 23 199.5 Texas 11 413 2,182 24 198.4 Appalachian St. 11 459 2,175 24 197.7 Ohio St. 11 373 2,170 23 197.3 Louisiana-Lafayette 11 435 2,142 27 194.7 Texas A&M 11 390 2,141 17 194.6 W. Michigan 11 488 2,133 26 193.9 Ohio 11 406 2,129 19 193.5 Tulsa 11 448 2,122 16 192.9 Kentucky 11 400 2,111 19 191.9 Duke 11 490 2,109 22 191.7 UCF 11 399 2,091 24 190.1 BYU 11 402 2,065 23 187.7 Nebraska 11 447 2,045 28 185.9 Toledo 11 399 2,045 26 185.9 Michigan St. 11 396 2,044 21 185.8 Liberty 11 448 2,043 22 185.7 San Diego St. 11 454 2,026 22 184.2 Florida St. 11 413 1,989 19 180.8 Cincinnati 11 373 1,980 30 180.0 Virginia Tech 11 436 1,970 14 179.1 California 10 339 1,790 13 179.0 Auburn 11 374 1,949 22 177.2 Cent. Michigan 11 429 1,946 16 176.9 UTSA 11 444 1,944 19 176.7 Georgia Tech 11 409 1,930 15 175.5 Oklahoma 11 361 1,927 26 175.2 East Carolina 11 437 1,908 20 173.5 Old Dominion 11 444 1,900 18 172.7 UAB 11 429 1,899 22 172.6 Missouri 11 377 1,896 20 172.4 Illinois 11 430 1,866 8 169.6 Wake Forest 11 435 1,841 27 167.4 SMU 11 386 1,830 17 166.4 Boston College 11 450 1,820 21 165.5 South Florida 11 443 1,801 24 163.7 Marshall 11 379 1,796 34 163.3 Clemson 11 405 1,791 22 162.8 Pittsburgh 11 421 1,748 22 158.9 Iowa St. 11 367 1,744 21 158.5 Colorado St. 11 464 1,739 13 158.1 Alabama 11 410 1,733 20 157.5 Kansas St. 11 367 1,710 24 155.5 FAU 11 419 1,709 17 155.4 Utah St. 11 458 1,699 10 154.5 Texas Tech 11 364 1,684 26 153.1 Tulane 11 402 1,674 16 152.2 Notre Dame 11 396 1,658 19 150.7 Houston 11 410 1,642 25 149.3 Rice 11 433 1,633 17 148.5 UTEP 11 423 1,624 15 147.6 Northwestern 11 404 1,622 10 147.5 Texas State 11 415 1,593 15 144.8 Charlotte 11 391 1,592 12 144.7 Kansas 11 408 1,585 14 144.1 Memphis 11 382 1,578 17 143.5 Miami (Ohio) 11 374 1,572 13 142.9 Ball St. 11 375 1,571 15 142.8 Hawaii 12 395 1,690 20 140.8 Southern Cal 10 316 1,389 14 138.9 Rutgers 11 437 1,524 17 138.5 Arizona 11 391 1,485 6 135.0 Umass 11 381 1,480 11 134.5 Fresno St. 11 371 1,464 14 133.1 Colorado 11 406 1,450 12 131.8 Louisiana-Monroe 11 460 1,449 12 131.7 South Carolina 11 396 1,433 7 130.3 Virginia 11 316 1,404 19 127.6 E. Michigan 11 389 1,403 24 127.5 NC State 11 343 1,401 11 127.4 San Jose St. 11 327 1,393 12 126.6 Miami 11 379 1,392 18 126.5 Vanderbilt 11 379 1,365 6 124.1 Washington St. 11 337 1,355 15 123.2 Boise St. 11 426 1,354 15 123.1 South Alabama 11 416 1,352 15 122.9 Louisiana Tech 11 376 1,342 15 122.0 New Mexico 11 419 1,337 5 121.5 Indiana 11 396 1,330 12 120.9 Middle Tennessee 11 382 1,322 12 120.2 Maryland 11 366 1,305 14 118.6 Akron 11 395 1,273 8 115.7 Iowa 11 407 1,268 16 115.3 West Virginia 11 376 1,253 17 113.9 Temple 11 333 1,243 10 113.0 UNLV 11 370 1,230 16 111.8 Penn St. 11 384 1,216 11 110.5 LSU 11 372 1,207 9 109.7 Washington 11 356 1,171 15 106.5 Bowling Green 11 326 1,139 15 103.5 Troy 11 328 1,135 17 103.2 Southern Miss. 11 422 1,127 5 102.5 Uconn 11 346 1,127 8 102.5 W. Kentucky 11 271 1,071 10 97.4 FIU 11 336 1,065 10 96.8 New Mexico St. 11 333 1,014 11 92.2 Stanford 11 302 996 12 90.5 Purdue 11 331 835 5 75.9 Arkansas St. 11 310 788 4 71.6 Mississippi St. 11 229 683 9 62.1 Nevada 11 271 659 8 59.9

