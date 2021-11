NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 9 560 2,722 28 302.4 Army 8 488 2,288 28…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 9 560 2,722 28 302.4 Army 8 488 2,288 28 286.0 Syracuse 9 389 2,229 26 247.7 Arkansas 9 415 2,194 19 243.8 Mississippi 9 407 2,142 27 238.0 Kent St. 9 420 2,115 24 235.0 Michigan 9 397 2,107 26 234.1 Baylor 9 353 2,078 24 230.9 Coastal Carolina 9 347 2,072 27 230.2 North Texas 9 441 2,072 18 230.2 Oregon St. 9 367 2,069 25 229.9 Florida 9 346 2,023 18 224.8 Wisconsin 9 427 2,003 19 222.6 Georgia St. 9 404 1,999 15 222.1 N. Illinois 9 418 1,991 20 221.2 Utah 9 322 1,971 24 219.0 Oregon 9 363 1,968 27 218.7 Navy 9 541 1,958 12 217.6 Tennessee 9 393 1,954 21 217.1 North Carolina 9 367 1,947 23 216.3 Georgia Southern 9 410 1,934 18 214.9 Minnesota 9 415 1,867 21 207.4 Buffalo 9 410 1,857 27 206.3 Louisville 9 367 1,845 20 205.0 Arizona St. 9 338 1,839 27 204.3 Texas 9 353 1,815 21 201.7 Louisiana-Lafayette 9 350 1,808 23 200.9 Appalachian St. 9 367 1,807 20 200.8 UCLA 9 390 1,795 20 199.4 Michigan St. 9 331 1,784 19 198.2 TCU 9 353 1,764 16 196.0 Liberty 10 414 1,956 22 195.6 Nebraska 10 412 1,944 25 194.4 UTSA 9 384 1,749 17 194.3 San Diego St. 9 383 1,742 21 193.6 Duke 9 411 1,730 19 192.2 Wyoming 9 376 1,728 14 192.0 Texas A&M 9 320 1,722 11 191.3 Florida St. 9 334 1,715 16 190.6 Tulsa 9 360 1,712 12 190.2 Georgia 9 346 1,710 18 190.0 Ohio St. 9 299 1,701 18 189.0 Wake Forest 9 360 1,689 22 187.7 UCF 9 336 1,687 17 187.4 BYU 10 362 1,870 21 187.0 Ohio 9 318 1,672 17 185.8 Auburn 9 314 1,652 18 183.6 W. Michigan 9 407 1,639 21 182.1 Old Dominion 9 374 1,638 15 182.0 Oklahoma 9 298 1,636 22 181.8 Kentucky 9 328 1,627 15 180.8 Illinois 10 405 1,802 8 180.2 Iowa St. 9 307 1,604 18 178.2 UAB 9 343 1,591 17 176.8 Georgia Tech 9 334 1,589 13 176.6 South Florida 9 365 1,577 19 175.2 East Carolina 9 346 1,565 16 173.9 FAU 9 359 1,563 16 173.7 Toledo 9 326 1,533 18 170.3 Cincinnati 9 296 1,529 24 169.9 Oklahoma St. 9 390 1,518 14 168.7 Missouri 9 295 1,517 18 168.6 Pittsburgh 9 352 1,484 20 164.9 Colorado St. 9 390 1,480 9 164.4 SMU 9 319 1,456 12 161.8 Boston College 9 361 1,455 16 161.7 Texas Tech 9 304 1,452 24 161.3 Virginia Tech 9 352 1,446 12 160.7 Kansas St. 9 306 1,444 21 160.4 Cent. Michigan 9 331 1,440 9 160.0 California 9 305 1,438 10 159.8 Marshall 9 314 1,438 29 159.8 UTEP 9 358 1,393 11 154.8 Charlotte 9 330 1,384 10 153.8 Alabama 9 333 1,374 17 152.7 Utah St. 9 380 1,371 8 152.3 Memphis 9 329 1,364 16 151.6 Northwestern 9 326 1,364 9 151.6 Tulane 9 335 1,354 13 150.4 Hawaii 10 329 1,504 17 150.4 Rice 9 364 1,349 13 149.9 Clemson 9 309 1,329 15 147.7 Texas State 9 347 1,320 11 146.7 Miami 9 326 1,295 16 143.9 Virginia 9 262 1,295 17 143.9 Miami (Ohio) 9 301 1,268 8 140.9 Kansas 9 334 1,243 8 138.1 San Jose St. 10 305 1,381 11 138.1 Rutgers 9 355 1,239 12 137.7 Arizona 9 332 1,236 5 137.3 NC State 9 295 1,231 10 136.8 Fresno St. 10 331 1,367 13 136.7 Southern Cal 9 277 1,230 11 136.7 Houston 9 328 1,228 19 136.4 South Carolina 9 320 1,227 5 136.3 South Alabama 9 346 1,225 15 136.1 Notre Dame 9 325 1,197 15 133.0 Colorado 9 332 1,187 9 131.9 Ball St. 9 309 1,166 12 129.6 Louisiana-Monroe 9 383 1,154 10 128.2 Akron 9 332 1,112 7 123.6 Indiana 9 331 1,104 11 122.7 Umass 9 307 1,097 10 121.9 New Mexico 9 339 1,092 4 121.3 Troy 9 284 1,061 16 117.9 E. Michigan 9 320 1,058 22 117.6 Vanderbilt 9 300 1,056 5 117.3 Washington St. 9 276 1,041 12 115.7 Washington 9 298 1,038 12 115.3 Iowa 9 330 1,025 14 113.9 Maryland 9 297 1,023 12 113.7 West Virginia 9 307 1,018 16 113.1 Temple 9 274 1,013 9 112.6 Louisiana Tech 9 299 1,012 11 112.4 LSU 9 292 1,007 8 111.9 Uconn 9 286 1,007 6 111.9 Middle Tennessee 9 302 960 8 106.7 Penn St. 9 300 958 10 106.4 Boise St. 9 344 955 13 106.1 FIU 9 278 940 9 104.4 UNLV 9 295 915 13 101.7 New Mexico St. 9 280 904 11 100.4 W. Kentucky 9 220 879 8 97.7 Bowling Green 9 251 860 13 95.6 Stanford 9 249 817 10 90.8 Southern Miss. 9 328 806 3 89.6 Arkansas St. 9 251 697 3 77.4 Purdue 9 289 694 5 77.1 Nevada 9 229 633 7 70.3 Mississippi St. 9 195 504 7 56.0

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.