NCAA FBS Team Net Punting

G Yds Punts Net Penn St. 9 2195 47 44.04 Texas 9 1708 37 43.76 Rutgers 9 2201 47 43.70 Tulane 9 1816 39 43.54 Auburn 9 1610 35 43.46 Michigan 9 1253 28 43.29 Illinois 10 2608 58 43.09 Texas A&M 9 1653 37 42.86 BYU 10 1659 34 42.59 Georgia Southern 9 2190 50 42.44 San Diego St. 9 2909 56 42.38 Tennessee 9 1586 36 42.19 Minnesota 9 1426 33 41.94 Florida St. 9 1974 45 41.91 TCU 9 1233 28 41.75 E. Michigan 9 1664 36 41.67 FAU 9 2048 44 41.43 Kentucky 9 1383 30 41.37 Duke 9 2169 48 41.31 Memphis 9 1376 31 41.26 Arizona 9 2410 51 41.20 Baylor 9 1441 32 41.16 Mississippi 9 1183 26 41.08 NC State 9 2403 52 41.08 Virginia Tech 9 2146 48 41.04 East Carolina 9 2010 47 40.74 Notre Dame 9 1890 42 40.71 Oklahoma 9 819 17 40.71 Ohio St. 9 959 23 40.65 West Virginia 9 1637 37 40.59 Utah St. 9 1306 30 40.53 Southern Cal 9 1490 33 40.42 Virginia 9 1346 29 40.41 Arkansas St. 9 2198 52 40.37 UTSA 9 1377 31 40.35 Texas Tech 9 1093 24 40.25 Army 8 1011 23 40.17 South Carolina 9 1800 41 40.12 FIU 9 2675 58 40.02 Colorado St. 9 2413 48 40.00 Georgia 9 1145 25 40.00 Ball St. 9 1800 44 39.98 Miami 9 1790 40 39.98 Colorado 9 2465 51 39.94 Oklahoma St. 9 2073 50 39.72 Cincinnati 9 1447 34 39.65 Louisville 9 1740 41 39.51 San Jose St. 10 2447 55 39.49 South Alabama 9 1616 39 39.46 Charlotte 9 1494 36 39.42 Southern Miss. 9 2613 62 39.39 Florida 9 1406 31 39.23 California 9 1895 44 39.05 Boise St. 9 1647 37 39.00 Vanderbilt 9 2545 60 38.97 Wisconsin 9 1884 43 38.95 Umass 9 2301 52 38.92 UAB 9 1761 39 38.90 Louisiana-Lafayette 9 1576 34 38.85 Temple 9 1921 45 38.84 Cent. Michigan 9 1669 41 38.76 Oregon St. 9 1091 24 38.54 Kansas St. 9 1235 27 38.52 Maryland 9 1888 43 38.49 Clemson 9 2168 51 38.41 Appalachian St. 9 1149 29 38.38 Iowa 9 2655 59 38.15 Washington 9 1983 43 38.14 Tulsa 9 2164 47 38.11 Michigan St. 9 1960 41 38.07 Northwestern 9 1969 48 38.00 LSU 9 1801 43 37.95 Boston College 9 1870 41 37.95 Houston 9 1792 40 37.95 North Carolina 9 1366 31 37.94 Missouri 9 1511 37 37.86 Ohio 9 1476 37 37.81 Indiana 9 2180 52 37.79 Akron 9 1639 39 37.67 Liberty 10 1541 38 37.66 Arizona St. 9 1182 28 37.50 Middle Tennessee 9 2039 47 37.49 Utah 9 1109 28 37.46 Uconn 9 2238 56 37.43 Wyoming 9 1722 40 37.40 Georgia Tech 9 1832 44 37.30 New Mexico 9 2584 61 37.21 Nevada 9 1405 33 37.09 Louisiana Tech 9 1890 45 37.07 Fresno St. 10 1887 46 37.00 Troy 9 1951 49 36.84 Air Force 9 1200 30 36.80 Oregon 9 1287 31 36.77 Marshall 9 1549 39 36.56 Wake Forest 9 1210 28 36.50 Arkansas 9 1469 37 36.41 Alabama 9 1052 28 36.32 Georgia St. 9 1953 48 36.25 Rice 9 1991 48 36.25 Navy 9 1735 43 36.21 Nebraska 10 1737 42 35.98 Pittsburgh 9 1441 36 35.97 W. Kentucky 9 1088 22 35.95 N. Illinois 9 1501 36 35.94 South Florida 9 1662 41 35.85 Miami (Ohio) 9 1515 40 35.82 Toledo 9 1778 44 35.80 Texas State 9 1655 43 35.72 Louisiana-Monroe 9 2099 51 35.71 UCF 9 1972 50 35.62 Kent St. 9 1679 45 35.47 Kansas 9 1686 42 35.38 Stanford 9 1903 45 35.38 Coastal Carolina 9 1052 28 34.96 Washington St. 9 1438 35 34.86 Hawaii 10 1757 46 34.83 Purdue 9 1592 41 34.80 UNLV 9 1909 48 34.73 SMU 9 1310 33 34.70 UTEP 9 1667 42 34.57 North Texas 9 1718 40 34.28 Old Dominion 9 1621 41 34.24 UCLA 9 1228 29 33.83 Buffalo 9 1266 32 33.59 New Mexico St. 9 2041 50 33.52 Bowling Green 9 1959 48 33.44 Syracuse 9 1706 47 32.77 Iowa St. 9 1492 39 31.36 Mississippi St. 9 1430 35 30.69 W. Michigan 9 1487 36 29.31

