NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg B.Armstrong, Virginia 10 544 4288 428.8 B.Zappe, W. Kentucky 11 571 4668 424.4…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg B.Armstrong, Virginia 10 544 4288 428.8 B.Zappe, W. Kentucky 11 571 4668 424.4 K.Pickett, Pittsburgh 11 514 4074 370.4 W.Rogers, Mississippi St. 11 622 4039 367.2 C.Stroud, Ohio St. 10 371 3468 346.8 S.Howell, North Carolina 10 453 3431 343.1 S.Hartman, Wake Forest 11 480 3767 342.5 C.Strong, Nevada 11 549 3701 336.5 M.Corral, Mississippi 11 477 3651 331.9 B.Young, Alabama 11 424 3598 327.1 M.Cunningham, Louisville 11 446 3521 320.1 T.Mordecai, SMU 11 473 3512 319.3 J.Haener, Fresno St. 11 479 3467 315.2 D.Gabriel, UCF 3 126 939 313.0 S.Henigan, Memphis 10 421 3117 311.7 G.Wells, Marshall 11 458 3421 311.0 A.Martinez, Nebraska 11 439 3388 308.0 T.Tagovailoa, Maryland 11 486 3306 300.5 C.Garbers, California 9 376 2653 294.8 T.Centeio, Colorado St. 11 476 3220 292.7 T.Van Dyke, Miami 9 325 2615 290.6 A.Kendall, Louisiana Tech 7 302 2031 290.1 D.King, Miami 3 162 863 287.7 J.Hall, BYU 9 317 2588 287.6 D.Leary, NC State 11 447 3143 285.7 H.Ahlers, East Carolina 11 484 3139 285.4 M.Willis, Liberty 11 442 3104 282.2 E.Jones, Florida 11 414 3073 279.4 A.O’Connell, Purdue 10 381 2788 278.8 D.Crum, Kent St. 11 422 3029 275.4 D.Thompson-Robinson, UCLA 10 372 2752 275.2 D.Ridder, Cincinnati 11 393 3024 274.9 F.Harris, UTSA 11 404 3015 274.1 L.Bonner, Utah St. 11 417 3002 272.9 C.Cordeiro, Hawaii 10 424 2726 272.6 B.Purdy, Iowa St. 11 417 2948 268.0 H.Hooker, Tennessee 11 380 2897 263.4 J.Sims, Georgia Tech 7 258 1840 262.9 C.Reynolds, Charlotte 10 379 2619 261.9 H.Bachmeier, Boise St. 11 414 2837 257.9 J.de Laura, Washington St. 10 349 2576 257.6 K.Eleby, W. Michigan 11 402 2830 257.3 G.McCall, Coastal Carolina 10 255 2571 257.1 A.Brown, Oregon 11 416 2820 256.4 K.Jefferson, Arkansas 11 376 2812 255.6 C.Brice, Appalachian St. 11 364 2798 254.4 C.Tune, Houston 11 398 2795 254.1 D.Brin, Tulsa 11 405 2791 253.7 P.Thorne, Michigan St. 11 373 2746 249.6 S.Clifford, Penn St. 11 442 2741 249.2 G.Hardison, UTEP 11 335 2722 247.5 B.Bryant, E. Michigan 11 412 2719 247.2 J.Daniels, Arizona St. 11 375 2719 247.2 W.Levis, Kentucky 11 385 2718 247.1 B.Nix, Auburn 10 380 2462 246.2 R.Lombardi, N. Illinois 11 373 2703 245.7 C.Bazelak, Missouri 10 381 2452 245.2 J.Johnson, New Mexico St. 10 527 2428 242.8 T.McKee, Stanford 9 346 2181 242.3 S.Sanders, Oklahoma St. 10 365 2414 241.4 G.Holmberg, Duke 10 373 2383 238.3 J.Bentley, South Alabama 9 304 2139 237.7 J.Doege, West Virginia 11 419 2602 236.5 B.Gabbert, Miami (Ohio) 9 255 2126 236.2 K.Slovis, Southern Cal 9 322 2113 234.8 J.Dart, Southern Cal 4 143 937 234.2 N.Perry, FAU 11 394 2576 234.2 P.Jurkovec, Boston College 5 124 1151 230.2 C.Rising, Utah 10 301 2259 225.9 M.Bortenschlager, FIU 11 362 2482 225.6 L.Lewis, Louisiana-Lafayette 11 380 2480 225.5 M.Johnson, LSU 11 402 2476 225.1 G.Bohanon, Baylor 11 327 2466 224.2 N.Starkel, San Jose St. 6 218 1330 221.7 T.Shough, Texas Tech 4 108 886 221.5 D.Morris, Washington 11 409 2433 221.2 J.Blackman, Arkansas St. 6 215 1305 217.5 K.Rourke, Ohio 9 300 1949 216.6 C.Nolan, Oregon St. 11 309 2381 216.5 M.Duggan, TCU 10 294 2145 214.5 M.Pratt, Tulane 11 388 2357 214.3 T.Vitt, Texas State 4 157 857 214.2 L.Hatcher, Arkansas St. 10 346 2099 209.9 M.McDonald, Bowling Green 11 431 2303 209.4 B.McBride, Texas State 8 322 1648 206.0 D.Richardson, Cent. Michigan 11 281 2256 205.1 S.Thompson, Kansas St. 9 247 1838 204.2 D.Uiagalelei, Clemson 11 416 2231 202.8 B.Burmeister, Virginia Tech 11 346 2229 202.6 D.Plitt, Ball St. 11 399 2220 201.8 J.Coan, Notre Dame 11 333 2215 201.4 L.Doty, South Carolina 5 177 994 198.8 C.Williams, Oklahoma 9 199 1778 197.6 K.Vantrease, Buffalo 10 292 1968 196.8 S.Bennett, Georgia 10 198 1963 196.3 J.Travis, Florida St. 9 282 1765 196.1 C.McNamara, Michigan 11 292 2154 195.8 T.McClain, South Florida 10 338 1921 192.1 C.Thompson, Texas 11 290 2089 189.9 H.Colombi, Texas Tech 7 183 1329 189.9 Z.Gibson, Akron 7 200 1319 188.4 D.Hopkins, UAB 11 266 2026 184.2 G.Watson, Troy 7 212 1285 183.6 S.Chambers, Wyoming 7 242 1283 183.3 M.Penix, Indiana 5 179 915 183.0 G.Shrader, Syracuse 11 367 2011 182.8 D.Finn, Toledo 11 280 2010 182.7 J.Constantine, Rice 9 236 1620 180.0 C.Cunningham, Middle Tennessee 8 220 1436 179.5 N.Vedral, Rutgers 11 367 1961 178.3 Z.Calzada, Texas A&M 11 323 1956 177.8 A.Aune, North Texas 11 312 1930 175.5 S.Rattler, Oklahoma 9 230 1560 173.3 N.Vattiato, Middle Tennessee 4 127 683 170.8 D.Grainger, Georgia St. 11 299 1878 170.7 C.Friel, UNLV 9 272 1534 170.4 H.Wolff, Old Dominion 8 209 1356 169.5 A.Marty, Northwestern 5 157 819 163.8 K.Seals, Vanderbilt 7 261 1145 163.6 D. Mathis, Temple 8 245 1305 163.1 M.Keene, UCF 9 255 1459 162.1 W.Plummer, Arizona 9 278 1451 161.2 T.Morgan, Minnesota 11 269 1753 159.4 D.Grosel, Boston College 8 237 1274 159.2 T.Powell, Troy 8 225 1273 159.1 J.Yates, Georgia Tech 6 195 945 157.5 S.Krajewski, Uconn 8 265 1258 157.2 J.Brookshire, San Diego St. 4 112 628 157.0 L.Williams, Wyoming 6 132 941 156.8 M.Milton, Florida St. 5 167 784 156.8 T.Wilson, New Mexico 7 226 1080 154.3 J.Bean, Kansas 11 275 1652 150.2 C.Rogers, Louisiana-Monroe 11 304 1646 149.6 H.Daniels, Air Force 11 234 1637 148.8 B.Lewis, Colorado 11 318 1629 148.1 G.Mertz, Wisconsin 11 261 1629 148.1 D.Mack, Old Dominion 7 243 1035 147.9 A.Mayer, Miami (Ohio) 7 151 1035 147.9 A.Sitkowski, Illinois 5 174 735 147.0 J.Tomlin, Georgia Southern 8 223 1172 146.5 J.Plummer, Purdue 6 152 855 142.5 L.Nichols, Cent. Michigan 11 270 1557 141.5 K.Walker, Michigan St. 11 234 1508 137.1 J.Daniels, Kansas 5 106 685 137.0 J.Sirmon, Cent. Michigan 5 146 681 136.2 N.Nash, San Jose St. 10 201 1346 134.6 M.Wright, Vanderbilt 9 223 1211 134.6 S.Tucker, Syracuse 11 233 1467 133.4 S.Petras, Iowa 10 268 1325 132.5 D.Irons, Akron 9 212 1188 132.0 B.Olson, Umass 9 253 1170 130.0 D.Trotter, South Alabama 5 136 650 130.0 G.Cruz, Arizona 4 112 515 128.8 T.Badie, Missouri 11 227 1385 125.9 C.Anderson, Army 8 123 956 119.5 T.Allgeier, BYU 11 228 1298 118.0 L.Johnson, San Diego St. 10 213 1165 116.5 C.Bradley, Toledo 8 156 925 115.6 D.Smith, Texas Tech 7 134 796 113.7 A.Smith, Baylor 11 185 1249 113.5 B.Schager, Hawaii 5 122 565 113.0 B.Robinson, Texas 10 195 1127 112.7 R.Leonard, Duke 5 106 560 112.0 B.Hall, Iowa St. 11 235 1230 111.8 S.McCormick, UTSA 11 252 1215 110.5 J.Lynch, Temple 10 216 1092 109.2 B.Baylor, Oregon St. 11 196 1200 109.1 R.Rodriguez, Louisiana-Monroe 6 142 646 107.7 B.Roberts, Air Force 11 263 1181 107.4 B.Allen, Wisconsin 10 140 1062 106.2 M.Durant, Duke 11 234 1165 105.9 J.Ruder, North Texas 6 122 634 105.7 C.Rodriguez, Kentucky 11 189 1151 104.6 B.Koback, Toledo 11 176 1147 104.3 R.Ali, Marshall 11 206 1142 103.8 B.Watson, Old Dominion 9 184 933 103.7 T.Keyes, Southern Miss. 4 105 410 102.5 C.Williams, UNLV 11 238 1124 102.2 D.McCulley, Indiana 6 146 612 102.0 D.Vaughn, Kansas St. 11 190 1115 101.4 D.Torrey, North Texas 11 225 1106 100.5 B.Peters, Illinois 9 178 902 100.2 T.Henderson, Ohio St. 11 150 1098 99.8 R.Hilinski, Northwestern 8 168 797 99.6 C.Brown, Illinois 9 156 893 99.2 D.McBride, UAB 11 169 1089 99.0 J.Warren, Oklahoma St. 11 220 1078 98.0 K.Mitchell, East Carolina 11 157 1077 97.9 J.Ford, Cincinnati 10 162 970 97.0 J.Lange, Southern Miss. 7 166 677 96.7 H.Haskins, Michigan 11 216 1063 96.6 B.Robinson, Alabama 10 191 945 94.5 Z.Charbonnet, UCLA 11 181 1031 93.7 N.Noel, Appalachian St. 11 175 1013 92.1 T.Chandler, North Carolina 11 168 1004 91.3 K.Ingram, Southern Cal 10 156 911 91.1 R.White, Arizona St. 10 161 908 90.8 C.Mellusi, Wisconsin 9 173 815 90.6 J.Zergiotis, Uconn 3 108 270 90.0 I.Spiller, Texas A&M 11 168 984 89.5

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.