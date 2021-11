NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg J.Sterns, W. Kentucky 8 93 1166 11.6 D.London, Southern Cal 8 88…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg J.Sterns, W. Kentucky 8 93 1166 11.6 D.London, Southern Cal 8 88 1084 11.0 J.Downs, North Carolina 8 70 979 8.8 T.McBride, Colorado St. 8 65 740 8.1 S.Moore, W. Michigan 7 56 753 8.0 M.Polk, Mississippi St. 8 63 603 7.9 D.Thompkins, Utah St. 8 63 1099 7.9 D.Bell, Purdue 7 53 786 7.6 J.Dotson, Penn St. 8 60 690 7.5 S.Berryhill, Arizona 8 59 500 7.4 J.Marks, Mississippi St. 8 58 344 7.2 W.Robinson, Kentucky 8 58 645 7.2 C.Austin, Memphis 8 57 901 7.1 R.Doubs, Nevada 7 49 648 7.0 J.Cropper, Fresno St. 9 61 664 6.8 J.Tolbert, South Alabama 8 54 967 6.8 B.Kemp, Virginia 9 60 579 6.7 H.Beydoun, E. Michigan 8 52 531 6.5 J.Bobo, Duke 8 52 585 6.5 X.Hutchinson, Iowa St. 8 52 590 6.5 J.Metchie, Alabama 8 52 601 6.5 Z.Franklin, UTSA 7 45 572 6.4 C.Rambo, Miami 8 51 650 6.4 K.Boutte, LSU 6 38 509 6.3 D.Cephas, Kent St. 8 50 683 6.2 T.Johnson, Troy 8 49 506 6.1 K.Shakir, Boise St. 8 49 777 6.1 C.Turner, Nevada 8 49 571 6.1 J.Cephus, UTSA 8 48 531 6.0 M.Corley, W. Kentucky 8 48 484 6.0 N.Dell, Houston 8 48 675 6.0 J.Hall, Ball St. 8 48 506 6.0 T.Harris, Washington St. 9 54 574 6.0 J.Addison, Pittsburgh 8 47 815 5.9 R.O’Keefe, UCF 8 47 488 5.9 M.Mayer, Notre Dame 7 41 465 5.9 C.Turner, Hawaii 9 52 624 5.8 C.Gammage, Marshall 8 46 579 5.8 C.Sutton, Appalachian St. 8 45 682 5.6 D.Demus, Maryland 5 28 507 5.6 K.Thompson, Virginia 9 50 646 5.6 S.Harris, Louisiana Tech 8 44 455 5.5 J.Johnson, Tulsa 8 44 573 5.5 C.Jackson, Washington St. 9 49 667 5.4 Q.Williams, Buffalo 9 49 684 5.4 D.Gray, SMU 8 43 682 5.4 Z.Kuntz, Old Dominion 8 43 443 5.4 J.Roberson, Wake Forest 8 43 737 5.4 G.Wilson, Ohio St. 8 43 687 5.4 T. Harris, Syracuse 3 16 171 5.3 A.Osborne, Bowling Green 9 48 393 5.3 B.Melton, Rutgers 7 37 412 5.3 V.Tucker, Charlotte 7 40 553 5.3 T.Burks, Arkansas 8 42 717 5.2 R.Burns, North Texas 8 42 478 5.2 E.Emezie, NC State 8 42 543 5.2 D.Johnson, Mississippi St. 8 42 261 5.2 J.Sorenson, Miami (Ohio) 8 42 703 5.2 W.Wright, West Virginia 8 42 523 5.2 P.Durham, Purdue 7 36 356 5.1 T.Martin, Oklahoma St. 7 36 529 5.1 J.Cowing, UTEP 8 41 811 5.1 K.Mumpfield, Akron 8 41 495 5.1 R.Rice, SMU 8 41 466 5.1 P.Washington, Penn St. 8 41 482 5.1 T.Badie, Missouri 8 40 305 5.0 D.Drummond, E. Michigan 8 40 501 5.0 D.Drummond, Mississippi 8 40 658 5.0 E.Ezukanma, Texas Tech 8 40 631 5.0 J.Heiligh, Coastal Carolina 8 40 792 5.0 P.Johnson, New Mexico St. 1 5 49 5.0 T.Knox, Arkansas 1 5 37 5.0 J.Mingo, Mississippi 3 15 290 5.0 T.Richie, N. Illinois 8 40 480 5.0 J.Sullivan, Cent. Michigan 6 30 429 5.0 M.Tinsley, W. Kentucky 8 40 627 5.0 M.Williams, Appalachian St. 8 40 620 5.0 J.Bailey, Rice 8 39 433 4.9 K.Philips, UCLA 8 39 528 4.9 J.Ross, Clemson 8 39 426 4.9 C.Rucker, Arkansas St. 8 39 612 4.9 T.Snead, East Carolina 8 39 500 4.9 M.Stovall, Nevada 8 39 458 4.9 J.Calhoun, Duke 8 38 531 4.8 T.Fryfogle, Indiana 8 38 445 4.8 E.Higgins, Stanford 8 38 447 4.8 J.Jackson, Ball St. 8 38 480 4.8 K.Pimpleton, Cent. Michigan 8 38 576 4.8 D.Wicks, Virginia 9 42 972 4.7 D.Douglas, Liberty 8 37 567 4.6 G.Dubose, Charlotte 8 37 561 4.6 T.Hunt, Arkansas St. 8 37 585 4.6 M.Mathison, Akron 8 37 403 4.6 T.Thomas, NC State 8 37 399 4.6 T.Thornton, Baylor 8 37 601 4.6 L.Wester, FAU 8 37 462 4.6 J.Wyatt, New Mexico St. 8 37 421 4.6 S.Cobbs, Boise St. 6 27 381 4.5 D.Dixon, Cent. Michigan 8 36 565 4.5 D.Gicinto, New Mexico St. 2 9 95 4.5 N.Johnson, Kent St. 8 36 403 4.5 J.McMillan, Washington 6 27 392 4.5 A.Perry, Wake Forest 8 36 716 4.5 J.Walley, Mississippi St. 8 36 433 4.5 N.Pau’u, BYU 9 40 478 4.4 R.Jones, Temple 5 22 366 4.4 Z.Flowers, Boston College 8 35 511 4.4 C.Olave, Ohio St. 8 35 562 4.4 R.Roberson, SMU 8 35 464 4.4 J.Smith-Njigba, Ohio St. 8 35 648 4.4 J.Williams, Alabama 8 35 710 4.4 S.Robinson, Northwestern 7 30 425 4.3 K.Williams, UNLV 7 30 384 4.3 P.Hendershot, Indiana 8 34 441 4.2 I.Likely, Coastal Carolina 8 34 609 4.2 C.Sims, Bowling Green 8 34 367 4.2 T.Turner, Virginia Tech 8 34 602 4.2 J.Wayne, South Alabama 8 34 385 4.2 D.Wright, Colorado St. 5 21 289 4.2 I.Garcia-Castaneda, New Mexico St. 7 29 462 4.1 B.Singleton, FIU 7 29 522 4.1 J.Wayne, Pittsburgh 7 29 415 4.1 M.Ford, Louisville 8 33 361 4.1 A.Jennings, Old Dominion 8 33 426 4.1 J.Reed, Michigan St. 8 33 642 4.1 R.Sneed, Baylor 8 33 492 4.1 A.Williams, Mississippi St. 8 33 328 4.1 X.Worthy, Texas 8 33 657 4.1 J.Kelly, Fresno St. 9 37 590 4.1 C.Pierce, Vanderbilt 9 37 427 4.1 I.Williams, Illinois 9 37 372 4.1 D.Deese, San Jose St. 9 36 634 4.0 D.Deveney, Georgia Tech 1 4 16 4.0 M.Harley, Miami 8 32 303 4.0 S.Jenkins, UNLV 8 32 420 4.0 C.Kelly, Mississippi 3 12 120 4.0 C.Kolar, Iowa St. 7 28 358 4.0 W.Kommer, Nevada 1 4 22 4.0 C.Lacy, South Alabama 8 32 262 4.0 K.McGowan, Georgia Tech 7 28 408 4.0 K.Mendiola-Jensen, UNLV 2 8 67 4.0 J.Robinson, UCF 3 12 234 4.0 C.Ross, Uconn 2 8 60 4.0 W.Sheppard, Vanderbilt 9 36 466 4.0 D.Vaughn, Kansas St. 8 32 351 4.0 T.Washington, Southern Cal 8 32 396 4.0 J.Whittington, Texas 6 24 359 4.0 M.Wright, Purdue 8 32 315 4.0 T.Broden, Bowling Green 8 31 543 3.9 B.Covey, Utah 8 31 237 3.9 B.Ford-Wheaton, West Virginia 8 31 435 3.9 R.Jarrett, Maryland 8 31 463 3.9 V.Jones, Tennessee 8 31 453 3.9 B.Kuithe, Utah 8 31 304 3.9 S.LaPorta, Iowa 8 31 376 3.9 J.Marshall, Middle Tennessee 8 31 404 3.9 J.Nailor, Michigan St. 8 31 587 3.9 L.Nichols, Cent. Michigan 8 31 211 3.9 R.Pearsall, Arizona St. 8 31 378 3.9 J.Pierce, Middle Tennessee 8 31 367 3.9 T.Robinson, Virginia Tech 8 31 323 3.9 A.Smith, Texas A&M 8 31 347 3.9 T.Horton, Nevada 7 27 321 3.9 K.Smith, Miami 7 27 352 3.9 R.White, Arizona St. 7 27 251 3.9 B.Yurosek, Stanford 7 27 438 3.9 C.Autman-Bell, Minnesota 6 23 276 3.8 B.Kirtz, Northwestern 5 19 203 3.8 B.Tremayne, Stanford 5 19 240 3.8 S.Ahmed, Marshall 8 30 351 3.8 C.Carriere, Maryland 4 15 195 3.8 O.Evans, Boise St. 8 30 341 3.8 J.Garrett, UTEP 8 30 447 3.8 J.Hall, W. Michigan 8 30 499 3.8 T.Hennigan, Appalachian St. 8 30 403 3.8 K.Lassiter, Kansas 8 30 357 3.8 J.Santana, Tulsa 8 30 440 3.8 C.Tillman, Tennessee 8 30 446 3.8 M.Heath, Mississippi St. 7 26 276 3.7 Q.Johnston, TCU 7 26 473 3.7 A.Jones, Stanford 7 26 240 3.7 D.Robertson, Auburn 7 26 367 3.7 G.Romney, BYU 7 26 452 3.7 J.Haselwood, Oklahoma 9 33 316 3.7 N.Mardner, Hawaii 9 33 615 3.7 J.Banks, Texas State 8 29 439 3.6 M.Barbee, Texas State 8 29 317 3.6 J.Blue, Temple 8 29 177 3.6 J.Brownlee, Southern Miss. 8 29 374 3.6 G.Calcaterra, SMU 8 29 351 3.6 B.Casteel, Arizona 8 29 268 3.6 T.Chambers, FIU 8 29 762 3.6 K.Chism, Missouri 8 29 383 3.6 D.Clark, UTSA 8 29 431 3.6 X.Gaines, Marshall 8 29 397 3.6 M.Hippenhammer, Miami (Ohio) 8 29 497 3.6 J.Knight, Louisiana-Monroe 8 29 360 3.6 A.Pierce, Cincinnati 8 29 490 3.6 Y.Tyler, Ball St. 8 29 310 3.6 M.Williams, Oklahoma 8 29 319 3.6

