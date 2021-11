European Tour Schedule

Jan. 21-24 _ Abu Dhabi HSBC Championship (Tyrrell Hatton) Jan. 28-31 _ Omega Dubai Desert Classic (Paul Casey) Feb. 4-7…

Jan. 21-24 _ Abu Dhabi HSBC Championship (Tyrrell Hatton)

Jan. 28-31 _ Omega Dubai Desert Classic (Paul Casey)

Feb. 4-7 _ Saudi International (Dustin Johnson)

Feb. 25-28 _ World Golf Championships-Workday Championship at The Concession (Collin Morikawa)

March 4-7 _ Oman Open, Muscat, Oman (canceled)

March 11-14 _ Qatar Masters (Antoine Rozner)

March 18-21 _ Kenya Open (Justin Harding)

March 23-26 _ Kenya Savannah Classic (Daniel Van Tonder)

March 24-28 _ World Golf Championships-Dell Technologies Match Play (Billy Horschel)

April 8-11 _ Masters Tournament (Hideki Matsuyama)

April 15-18 _ Austrian Open (John Catlin)

April 22-25 _ Gran Canaria Lopesan Open (Garrick Higgo)

April 29-May 2 _ Portugal Masters, Quarteira, Portugal (canceled)

April 29-May 2 _ Tenerife Open (Dean Burmester)

May 6-9 _ Open de France hosted by Gregory Havret, Guyancourt, France (canceled)

May 6-9 _ Canary Islands Championship (Garrick Higgo)

May 12-15 _ British Masters (Richard Bland)

May 20-23 _ PGA Championship (Phil Mickelson)

May 27-30 _ Made in HimmerLand (Bernd Wiesberger)

June 5-7 _ Porsche European Open (Marcus Armitage)

June 10-13 _ Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika (Jonathan Caldwell)

June 17-20 _ U.S. Open (Jon Rahm)

June 24-27 _ BMW International Open (Viktor Hovland)

July 1-4 _ Irish Open (Lucas Herbert)

July 8-11 _ Scottish Open (Min Woo Lee)

July 15-18 _ The Open Championship (Collin Morikawa)

July 22-25 _ Cazoo Open (Nacho Elvira)

July 29-Aug. 1 _ ISPS HANDA World Invitational (Daniel Gavins)

Aug. 5-8 _ World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational (Abraham Ancer)

Aug. 5-8 _ Hero Open (Grant Forrest)

Aug. 12-15 _ Cazoo Classic (Calum Hill)

Aug. 19-22 _ Czech Masters (Johannes Veerman)

Aug. 26-29 _ Omega European Masters (Rasmus Hojgaard)

Sept. 2-5 _ Italian Open (Nicolai Hojgaard)

Sept. 9-12 _ BMW PGA Championship (Billy Horschel)

Sept. 16-19 _ Dutch Open (Kristoffer Broberg)

Sept. 24-26 _ Ryder Cup (United States)

Sept. 30-Oct. 3 _ Alfred Dunhill Links Championship (Danny Willett)

Oct. 7-10 _ Open de Espana (Rafa Cabrera Bello)

Oct. 14-17 _ Andalucia Masters (Matt Fitzpatrick)

Oct. 21-24 _ Trophee Hassan II, Rabat, Morocco (canceled)

Oct. 21-24 _ Mallorca Golf Open (Jeff Winther)

Oct. 28-31 _ WGC-HSBC Champions, Shanghai (canceled)

Oct. 28-31 _ Hero Indian Open, New Delhi (canceled)

Nov. 4-7 _ Volvo China Open, Shenzhen, China (canceled)

Nov. 4-7 _ Portugal Masters (Thomas Pieters)

Nov. 11-14 _ Nedbank Golf Challenge , Sun City, South Africa (canceled)

Nov. 11-14 _ AVIV Dubai Championship (Joachim B. Hansen)

Nov. 18-21 _ DP World Tour Championship Dubai, Dubai, United Arab Emirates

