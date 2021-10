MLS Leaders

EXTERNAL () — Goals Ola Kamara, DC ~ 17 Raul Ruidiaz, SEA ~ 16 Daniel Salloi, KC ~ 16 Gustavo…

Goals

Ola Kamara, DC ~ 17

Raul Ruidiaz, SEA ~ 16

Daniel Salloi, KC ~ 16

Gustavo Bou, NE ~ 13

Adam Buksa, NE ~ 13

Valentin Castellanos, NYC ~ 13

Damir Kreilach, RSL ~ 13

Hany Mukhtar, NSH ~ 13

Ricardo Pepi, DAL ~ 13

Javier Hernandez, LA ~ 12

Assists

Carles Gil, NE ~ 16

Djordje Mihailovic, MTL ~ 13

Julian Gressel, DC ~ 11

Jack Price, COL ~ 11

Joao Paulo, SEA ~ 10

Mauricio Pereyra, ORL ~ 10

Albert Rusnak, RSL ~ 10

Yeferson Soteldo, TOR ~ 10

Luciano Acosta, CIN ~ 9

Aaron Herrera, RSL ~ 9

Maximiliano Moralez, NYC ~ 9

Hany Mukhtar, NSH ~ 9

Shots

Valentin Castellanos, NYC ~112

Adam Buksa, NE ~ 94

Raul Ruidiaz, SEA ~ 86

Hany Mukhtar, NSH ~ 78

Daniel Salloi, KC ~ 77

Patryk Klimala, NYR ~ 76

Emanuel Reynoso, MIN ~ 75

Fabio, NYR ~ 73

Maximiliano Urruti, HOU ~ 73

Lucas Zelarayan, CLB ~ 68

Shots on Goal

Valentin Castellanos, NYC ~ 49

Hany Mukhtar, NSH ~ 37

Raul Ruidiaz, SEA ~ 36

Daniel Salloi, KC ~ 36

Adam Buksa, NE ~ 34

Damir Kreilach, RSL ~ 32

Ricardo Pepi, DAL ~ 31

CJ Sapong, NSH ~ 30

Randall Leal, NSH ~ 29

Gonzalo Higuain, MCF ~ 28

Cautions

Leandro Gonzalez Pirez, MCF ~12

Eric Remedi, SJ ~12

Gregore, MCF ~11

Kyle Duncan, NYR ~10

Fafa Picault, HOU ~ 9

Valentin Castellanos, NYC ~ 8

Damir Kreilach, RSL ~ 8

Santiago Sosa, ATL ~ 8

Matias Vera, HOU ~ 8

Victor Wanyama, MTL ~ 8

Cards

~ Y R TOTAL

Gregore, MCF ~11 2 13

Leandro Gonzalez Pirez, MCF ~12 0 12

Eric Remedi, SJ ~12 0 12

Kyle Duncan, NYR ~10 0 10

Rudy Camacho, MTL ~ 7 2 9

Fafa Picault, HOU ~ 9 0 9

Victor Wanyama, MTL ~ 8 1 9

8 players tied with 8

Goals-Allowed Avg.

Stefan Frei, SEA ~ 0.55

Andre Blake, PHI ~ 0.91

William Yarbrough, COL ~ 0.93

Joe Willis, NSH ~ 0.93

Tyler Miller, MIN ~ 1.04

Tim Melia, KC ~ 1.04

Bill Hamid, DC ~ 1.06

Carlos Miguel Coronel, NYR ~ 1.07

Brad Guzan, ATL ~ 1.09

Stefan Cleveland, SEA ~ 1.13

Shutouts

Joe Willis, NSH ~12

William Yarbrough, COL ~11

Andre Blake, PHI ~10

Carlos Miguel Coronel, NYR ~10

Tyler Miller, MIN ~10

Brad Guzan, ATL ~ 8

Sean Johnson, NYC ~ 7

Tim Melia, KC ~ 7

Maxime Crepeau, VAN ~ 6

Bill Hamid, DC ~ 6

Saves

Brad Stuver, ATX ~114

JT Marcinkowski, SJ ~105

Jonathan Bond, LA ~100

William Yarbrough, COL ~ 84

Matt Turner, NE ~ 81

Joe Willis, NSH ~ 79

Carlos Miguel Coronel, NYR ~ 77

Tyler Miller, MIN ~ 77

Maxime Crepeau, VAN ~ 74

Brad Guzan, ATL ~ 74

