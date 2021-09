Korn Ferry Tour Championship Par Scores

Saturday At Victoria National Golf Club Newburgh, Ind. Purse: $1 million Yardage: 7,265; Par: 72 Third Round Trey Mullinax 63-71-68_202 -14…

Saturday At Victoria National Golf Club Newburgh, Ind. Purse: $1 million Yardage: 7,265; Par: 72 Third Round

Trey Mullinax 63-71-68_202 -14

Joseph Bramlett 70-68-65_203 -13

John Huh 70-69-65_204 -12

Lee Hodges 71-66-68_205 -11

Hayden Buckley 67-68-70_205 -11

Tommy Gainey 67-71-69_207 -9

Michael Gligic 70-67-70_207 -9

Max McGreevy 73-64-70_207 -9

Austin Cook 70-71-67_208 -8

Sahith Theegala 69-71-68_208 -8

Justin Lower 70-70-68_208 -8

Matthias Schwab 68-72-68_208 -8

Joshua Creel 69-69-70_208 -8

Alex Smalley 72-69-68_209 -7

Kurt Kitayama 69-72-68_209 -7

Christiaan Bezuidenhout 71-68-70_209 -7

Braden Thornberry 73-67-70_210 -6

Danny Lee 73-67-70_210 -6

Kiradech Aphibarnrat 72-68-70_210 -6

Andrew Novak 67-73-70_210 -6

David Skinns 70-73-68_211 -5

Vincent Whaley 74-69-68_211 -5

Taylor Pendrith 71-72-68_211 -5

Robby Shelton 72-70-69_211 -5

Sam Saunders 70-71-70_211 -5

Byeong Hun An 71-69-71_211 -5

Dawie van der Walt 70-67-74_211 -5

Brandon Harkins 72-71-69_212 -4

Rhein Gibson 74-69-69_212 -4

Akshay Bhatia 69-74-69_212 -4

Kris Ventura 72-70-70_212 -4

Tyson Alexander 65-77-70_212 -4

Patrick Rodgers 69-71-72_212 -4

Rafa Cabrera Bello 69-71-72_212 -4

Kelly Kraft 72-72-69_213 -3

Scott Gutschewski 73-71-69_213 -3

Shad Tuten 72-71-70_213 -3

Chad Ramey 75-67-71_213 -3

Ryan Armour 73-69-71_213 -3

Mark Anderson 71-70-72_213 -3

Bo Hoag 72-68-73_213 -3

Wes Roach 71-68-74_213 -3

Stuart Macdonald 71-73-70_214 -2

Joey Garber 74-70-70_214 -2

Brent Grant 70-73-71_214 -2

William McGirt 73-70-71_214 -2

Dan McCarthy 73-70-71_214 -2

Aaron Rai 72-71-71_214 -2

Harry Hall 72-71-71_214 -2

Ben Kohles 70-73-71_214 -2

Patrick Fishburn 70-72-72_214 -2

Adam Svensson 74-68-72_214 -2

Ben Martin 70-71-73_214 -2

Nick Hardy 73-71-71_215 -1

Curtis Thompson 69-75-71_215 -1

Chris Baker 73-71-71_215 -1

Kyle Reifers 72-72-71_215 -1

Ricky Barnes 72-71-72_215 -1

Lucas Herbert 75-68-72_215 -1

Max Greyserman 70-71-74_215 -1

Seth Reeves 70-71-74_215 -1

Kevin Roy 69-74-73_216 E

Peter Uihlein 73-70-73_216 E

Justin Suh 71-72-73_216 E

Vince India 72-70-74_216 E

Zack Sucher 70-71-75_216 E

Evan Harmeling 74-70-73_217 +1

Ollie Schniederjans 74-68-75_217 +1

Greg Chalmers 73-67-78_218 +2

Bo Van Pelt 71-73-75_219 +3

David Hearn 70-73-76_219 +3

Sebastian Cappelen 71-73-76_220 +4

Aaron Baddeley 72-72-76_220 +4

Billy Kennerly 74-70-77_221 +5

Scott Harrington 71-72-78_221 +5

Seung-Yul Noh 73-68-82_223 +7

