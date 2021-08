US Open Results

Monday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _ Results Monday…

Monday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Monday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Facundo Bagnis, Argentina, def. Taro Daniel, Japan, 6-3, 6-3, 6-3.

Diego Schwartzman (11), Argentina, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 7-5, 6-3, 6-3.

Henri Laaksonen, Switzerland, def. John Millman, Australia, 7-6 (6), 7-6 (2), 6-1.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Benoit Paire, France, 6-3, 7-5, 2-6, 6-4.

Peter Gojowczyk, Germany, def. Ugo Humbert (23), France, 1-6, 6-1, 6-2, 5-7, 6-4.

Bernabe Zapata Miralles, Spain, def. Feliciano Lopez, Spain, 5-7, 7-6 (6), 4-6, 6-3, 6-3.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Daniel Evans (24), Britain, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-3, 6-7 (6), 6-4, 6-1.

Women’s Singles

First Round

Kristina Kucova, Slovakia, def. Ann Li, United States, 7-5, 6-1.

Simona Halep (12), Romania, def. Camila Giorgi, Italy, 6-4, 7-6 (3).

Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Ana Konjuh, Croatia, 7-6 (3), 6-2.

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Mayar Sherif, Egypt, 4-6, 6-1, 6-1.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Yulia Putintseva (31), Kazakhstan, 2-6, 7-6 (4), 6-2.

Garbine Muguruza (9), Spain, def. Donna Vekic, Croatia, 7-6 (4), 7-6 (5).

Sloane Stephens, United States, def. Madison Keys, United States, 6-3, 1-6, 7-6 (7).

Ekaterina Alexandrova (32), Russia, def. Sara Errani, Italy, 6-3, 6-2.

