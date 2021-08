Sweden 33, Denmark 30 Sweden 17 16 — 33 Denmark 13 17 — 30 Sweden_J. Carlsbogard 6, L. Sandell 6,…

Sweden 33, Denmark 30

Sweden 17 16 — 33 Denmark 13 17 — 30

Sweden_J. Carlsbogard 6, L. Sandell 6, A. Lagergren 5, F. Claar 4, M. Darj 3, D. Pettersson 3, L. Pellas 2, H. Wanne 2, N. Ekberg 1, J. Gottfridsson 1.

Denmark_M. Gidsel 5, J. Hansen 5, E. Jakobsen 4, M. Hansen 3, J. Holm 3, M. Landin 3, M. Saugstrup 3, M. Mensah 2, H. Toft Hansen 2.

Red Cards_None.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.