Spain 36, Argentina 27 Spain 17 19 — 36 Argentina 12 15 — 27 Spain_A. Gomez Abello 6, F. Sole…

Spain 36, Argentina 27

Spain 17 19 — 36 Argentina 12 15 — 27

Spain_A. Gomez Abello 6, F. Sole Sala 5, J. Aguinagalde Aquizu 4, A. Figueras Trejo 4, J. Maqueda Peno 4, M. Sanchez-Migallon Naranjo 3, D. Sarmiento Melian 3, A. Dujshebaev Dovichebaeva 2, A. Garcia Robledo 2, R. Entrerrios Rodriguez 1, E. Gurbindo Martinez 1, G. Perez de Vargas Moreno 1.

Argentina_I. Pizarro 5, P. Simonet 4, S. Baronetto 3, L. Moscariello 3, G. Mourino 3, F. Fernandez 2, R. Martinez 2, P. Martinez Cami 2, S. Simonet 2, G. Carou 1.

Red Cards_None.

Referees_Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Gerhard Reisinger, Austria. Salvio Sedrez, Brazil.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.