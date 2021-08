Men’s Bronze Medal Match Spain 33, Egypt 31 Spain 19 14 — 33 Egypt 16 15 — 31 Spain_A. Gomez…

Men’s Bronze Medal Match

Spain 33, Egypt 31

Spain 19 14 — 33 Egypt 16 15 — 31

Spain_A. Gomez Abello 8, A. Garcia Robledo 6, A. Dujshebaev Dovichebaeva 5, R. Entrerrios Rodriguez 4, A. Figueras Trejo 3, J. Aguinagalde Aquizu 2, A. Fernandez Perez 2, M. Sanchez-Migallon Naranjo 2, D. Sarmiento Melian 1.

Egypt_A. Elahmar 7, M. Shebib 7, Y. Omar 6, H. Kaddah 4, O. Elwakil 3, Y. Elderaa 2, A. Mohamed 1, M. Sanad 1.

Red Cards_G. Guardiola Villaplana, Spain, 57:14.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Dragan Nachevski, Macedonia. Teodoro Adjemian, Argentina. Balazs Soos, Hungary.

