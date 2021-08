Olympic Gymnastics Results

Tuesday Men Parallel Bars Final 1. Zou Jingyuan, China, 16.233. 2. Lukas Dauser, Germany, 15.700. 3. Ferhat Arican, Turkey, 15.633.…

Tuesday

Men

Parallel Bars

Final

1. Zou Jingyuan, China, 16.233.

2. Lukas Dauser, Germany, 15.700.

3. Ferhat Arican, Turkey, 15.633.

4. You Hao, China, 15.466.

5. David Belyavskiy, ROC, 15.200.

6. Samuel Mikulak, United States, 15.000.

7. Petro Pakhniuk, Ukraine, 14.533.

8. Joe Fraser, Britain, 14.500.

Women

Balance Beam

Final

1. Guan Chenchen, China, 14.633.

2. Tang Xijing, China, 14.233.

3. Simone Biles, United States, 14.000.

4. Elsabeth Black, Canada, 13.866.

5. Sunisa Lee, United States, 13.866.

6. Urara Ashikawa, Japan, 13.733.

7. Flavia Saraiva, Brazil, 13.133.

8. Vladislava Urazova, ROC, 12.733.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.