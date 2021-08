Olympic Gymnastics Results

Monday Men Rings Final 1. Liu Yang, China, 15.500. 2. You Hao, China, 15.300. 3. Eleftherios Petrounias, Greece, 15.200. 4.…

Monday

Men

Rings

Final

1. Liu Yang, China, 15.500.

2. You Hao, China, 15.300.

3. Eleftherios Petrounias, Greece, 15.200.

4. Samir Ait Said, France, 14.900.

5. Ibrahim Colak, Turkey, 14.866.

6. Denis Abliazin, ROC, 14.833.

7. Adem Asil, Turkey, 14.600.

8. Arthur Zanetti, Brazil, 14.133.

Women

Floor Exercise

Final

1. Jade Carey, United States, 14.366.

2. Vanessa Ferrari, Italy, 14.200.

3. Mai Murakami, Japan, 14.166.

3. Angelina Melnikova, ROC, 14.166.

5. Rebeca Andrade, Brazil, 14.033.

6. Jessica Gadirova, Britain, 14.000.

7. Jennifer Gadirova, Britain, 13.233.

8. Viktoriia Listunova, ROC, 12.400.

