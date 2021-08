Olympic Athletics Results

Monday Men Hammer Throw Qualification Group A 1. Quentin Bigot, France, (78.73), 258-3 3-4 (Q). 2. Mykhaylo Kokhan, Ukraine, (78.36),…

1. Quentin Bigot, France, (78.73), 258-3 3-4 (Q).

2. Mykhaylo Kokhan, Ukraine, (78.36), 257-1 1-4 (Q).

3. Nick Miller, Britain, (76.93), 252-5.

4. Esref Apak, Turkey, (76.76), 251-10 1-4.

5. Pawel Fajdek, Poland, (76.46), 250-10 1-2.

6. Serghei Marghiev, Moldova, (75.94), 249-2.

7. Valeriy Pronkin, ROC, (75.80), 248-8 1-2.

8. Gabriel Kehr, Chile, (75.60), 248-0 1-2.

9. Bence Halasz, Hungary, (75.39), 247-4 1-4.

10. Diego del Real, Mexico, (75.17), 246-7 1-2.

11. Alex Young, United States, (75.09), 246-4 1-2.

12. Ivan Tikhon, Belarus, (74.57), 244-8.

13. Christos Frantzeskakis, Greece, (72.19), 236-10 1-4.

14. Hleb Dudarau, Belarus, (71.60), 234-11.

15. Sukhrob Khodjaev, Uzbekistan, (71.26), 233-9 3-4.

Women

1500m

Round 1

Heat 1

1. Gabriela Debues-Stafford, Canada, 4:03.70 (Q).

2. Laura Muir, Britain, 4:03.89 (Q).

3. Winny Chebet, Kenya, 4:03.93 (Q).

4. Sara Kuivisto, Finland, 4:04.10 (Q).

5. Freweyni Gebreezibeher, Ethiopia, 4:04.12 (Q).

6. Kristiina Maki, Czech Republic, 4:04.55 (Q).

7. Marta Perez, Spain, 4:04.76.

8. Cory Ann McGee, United States, 4:05.15.

9. Elise Vanderelst, Belgium, 4:05.63.

10. Ciara Mageean, Ireland, 4:07.29.

11. Federica del Buono, Italy, 4:07.70.

12. Laura Esther Galvan Rodriguez, Mexico, 4:08.15.

13. Salome Afonso, Portugal, 4:10.80.

14. Georgia Griffith, Australia, 4:14.43.

15. Hanna Klein, Germany, 4:14.83.

Heat 2

1. Sifan Hassan, Netherlands, 4:05.17 (Q).

2. Jessica Hull, Australia, 4:05.28 (Q).

3. Elinor Purrier St. Pierre, United States, 4:05.34 (Q).

4. Gaia Sabbatini, Italy, 4:05.41 (Q).

5. Lemlem Hailu, Ethiopia, 4:05.49 (Q).

6. Diana Mezulianikova, Czech Republic, 4:05.49 (Q).

7. Revee Walcott-Nolan, Britain, 4:06.23.

8. Esther Guerrero, Spain, 4:07.08.

9. Ran Urabe, Japan, 4:07.90.

10. Natalia Hawthorn, Canada, 4:08.04.

11. Claudia Mihaela Bobocea, Romania, 4:09.19.

12. Edinah Jebitok, Kenya, 4:10.72.

13. Aisha Praught-Leer, Jamaica, 4:15.31.

14. Anjelina Nadai Lohalith, IOC Refugee Olympic Team, 4:31.65.

15. Maria Pia Fernandez, Uruguay, 4:59.56.

Heat 3

1. Faith Kipyegon, Kenya, 4:01.40 (Q).

2. Winnie Nanyondo, Uganda, 4:02.24 (Q).

3. Linden Hall, Australia, 4:02.27 (Q).

4. Nozomi Tanaka, Japan, 4:02.33 (Q).

5. Heather Maclean, United States, 4:02.40 (Q).

6. Katie Snowden, Britain, 4:02.77 (Q).

7. Lucia Stafford, Canada, 4:03.52.

8. Martyna Galant, Poland, 4:05.03.

9. Caterina Granz, Germany, 4:06.22.

10. Marta Pen Freitas, Portugal, 4:07.33.

11. Sarah Healy, Ireland, 4:09.78.

12. Diribe Welteji, Ethiopia, 4:10.25.

13. Simona Vrzalova, Czech Republic, 4:19.46.

14. Souhra Ali Mohamed, Djibouti, DNF.

14. Rababe Arafi, Morocco, DNF.

