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LPGA Scottish Open Scores

The Associated Press

August 15, 2021, 1:52 PM

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Sunday
At Dumbarnie Links
Fife, Scotland
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,573; Par: 71
Final Round

Ryann O’Toole, $225,000 68-71-68-64_271

Lydia Ko, $96,829 70-72-69-63_274

Atthaya Thitikul, $96,829 68-70-70-66_274

Ariya Jutanugarn, $58,098 69-66-72-68_275

Charley Hull, $46,478 69-69-69-69_276

Ally Ewing, $40,023 73-69-72-63_277

Esther Henseleit, $31,502 75-68-70-66_279

Jeongeun Lee6, $31,502 71-68-74-66_279

Celine Boutier, $31,502 70-71-70-68_279

Marina Alex, $31,502 69-71-71-68_279

Yealimi Noh, $31,502 68-72-71-68_279

Sarah Schmelzel, $25,821 68-71-73-68_280

Anna Nordqvist, $25,821 70-71-69-70_280

Ashleigh Buhai, $25,821 71-70-67-72_280

Whitney Hillier, $21,266 72-69-75-65_281

Gaby Lopez, $21,266 73-72-70-66_281

Leona Maguire, $21,266 71-72-70-68_281

A Lim Kim, $21,266 71-71-71-68_281

Yuka Saso, $21,266 67-72-74-68_281

Jasmine Suwannapura, $21,266 67-74-71-69_281

Kelsey MacDonald, $21,266 68-71-72-70_281

Amy Yang, $16,551 71-74-69-68_282

Pajaree Anannarukarn, $16,551 73-71-69-69_282

Bronte Law, $16,551 69-74-70-69_282

Karolin Lampert, $16,551 71-71-71-69_282

Perrine Delacour, $16,551 72-72-68-70_282

Manon De Roey, $13,040 73-73-73-64_283

Patty Tavatanakit, $13,040 69-75-72-67_283

Emily Kristine Pedersen, $13,040 69-69-77-68_283

Cheyenne Knight, $13,040 70-72-71-70_283

Madelene Sagstrom, $10,587 72-73-70-69_284

Nanna Koerstz Madsen, $10,587 68-73-74-69_284

Celine Herbin, $10,587 69-74-71-70_284

Mel Reid, $9,037 73-72-70-70_285

Katherine Kirk, $9,037 72-72-70-71_285

Su Oh, $9,037 73-72-68-72_285

Haeji Kang, $7,617 70-76-74-66_286

Azahara Munoz, $7,617 73-70-73-70_286

Prima Thammaraks, $7,617 70-72-72-72_286

Alice Hewson, $7,036 71-74-75-67_287

Georgia Hall, $7,036 71-73-71-72_287

In Gee Chun, $6,584 72-74-74-68_288

Yu Liu, $6,584 69-75-76-68_288

Jenny Shin, $6,584 73-70-77-68_288

Becky Morgan, $6,584 68-74-77-69_288

Lydia Hall, $6,584 69-70-78-71_288

Marissa Steen, $5,836 73-71-77-68_289

Austin Ernst, $5,836 71-75-74-69_289

Ssu-Chia Cheng, $5,836 72-69-77-71_289

Jing Yan, $5,836 71-71-74-73_289

Paula Reto, $5,836 72-73-69-75_289

Michele Thomson, $5,229 65-80-76-69_290

Nuria Iturrioz, $5,229 70-75-75-70_290

Anne van Dam, $5,229 67-79-73-71_290

Caroline Inglis, $5,229 71-73-75-71_290

Christina Kim, $4,519 72-74-75-70_291

Linnea Strom, $4,519 73-72-76-70_291

Carly Booth, $4,519 72-73-76-70_291

Lindy Duncan, $4,519 73-73-74-71_291

Lizette Salas, $4,519 71-75-74-71_291

Pasqualle Coffa, $4,519 71-75-73-72_291

Albane Valenzuela, $4,519 72-73-73-73_291

Olivia Cowan, $4,002 68-77-78-69_292

Carlota Ciganda, $3,873 72-71-76-74_293

Stephanie Kyriacou, $3,744 73-72-71-78_294

Laura Davies, $3,615 70-74-75-77_296

Stacy Lewis, $3,292 71-74-79-73_297

Tvesa Malik, $3,292 73-72-77-75_297

Liz Young, $2,776 70-75-85-68_298

Marianne Skarpnord, $2,776 73-72-76-77_298

Ursula Wikstrom, $2,582 74-70-81-76_301

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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