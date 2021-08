Barracuda Championship Scores

Saturday At Tahoe Mountain Club – Old Greenwood Truckee, Calif. Yardage: 7,425; Par: 71 Modified Stableford scoring awards 8 points…

Saturday At Tahoe Mountain Club – Old Greenwood Truckee, Calif. Yardage: 7,425; Par: 71 Modified Stableford scoring awards 8 points for a double eagle; 5 for an eagle; 2 for a birdie; zero for a par; minus 1 for a bogey; and minus 3 for worse than bogey Purse: $3.5 Million Third Round

Adam Schenk;8-19-11;-;38

Erik van Rooyen;7-17-10;-;34

Andrew Putnam;10-15-9;-;34

Scott Piercy;10-15-8;-;33

Joel Dahmen;16-10-7;-;33

Emiliano Grillo;12-17-2;-;31

Taylor Pendrith;3-13-14;-;30

Sean O’Hair;1-11-17;-;29

Ben Taylor;3-19-7;-;29

Vincent Whaley;7-9-12;-;28

Greg Chalmers;9-6-12;-;27

Harold Varner III;1-14-12;-;27

Bo Van Pelt;3-15-9;-;27

Maverick McNealy;9-9-9;-;27

Scott Harrington;13-12-2;-;27

Roger Sloan;11-4-11;-;26

Gary Woodland;2-14-10;-;26

Nelson Ledesma;10-8-8;-;26

Aaron Baddeley;3-10-11;-;24

John Pak;10-12-2;-;24

Michael Thompson;12-5-6;-;23

Stephan Jaeger;14-3-6;-;23

Brandon Hagy;9-9-5;-;23

Brice Garnett;-1-15-8;-;22

Ryan Brehm;3-13-6;-;22

Scott Stallings;4-8-10;-;22

Greyson Sigg;2-8-12;-;22

Branden Grace;6-8-7;-;21

Michael Feagles;4-8-9;-;21

Patrick Rodgers;3-7-11;-;21

Chez Reavie;9-5-6;-;20

Troy Merritt;5-8-7;-;20

Mark Baldwin;8-7-5;-;20

Joseph Bramlett;10-6-4;-;20

Jonathan Byrd;1-11-8;-;20

Robby Shelton;7-5-8;-;20

Sam Ryder;5-12-3;-;20

Tyler Duncan;5-9-5;-;19

Davis Thompson;8-6-5;-;19

Sahith Theegala;10-7-2;-;19

Mark Anderson;10-7-2;-;19

Kris Ventura;7-6-5;-;18

Doc Redman;5-7-6;-;18

Lee Hodges;3-13-2;-;18

Chesson Hadley;5-5-8;-;18

Richy Werenski;8-11–1;-;18

Kevin Tway;3-7-8;-;18

Mito Pereira;7-3-8;-;18

John Huh;4-10-3;-;17

Mark Hubbard;10-3-4;-;17

Sangmoon Bae;6-7-4;-;17

Thomas Pieters;3-9-5;-;17

Satoshi Kodaira;5-6-6;-;17

Cameron Percy;5-13–1;-;17

Bill Haas;7-5-4;-;16

Bo Hoag;7-4-5;-;16

Nick Watney;8-3-5;-;16

Andrew Landry;2-8-6;-;16

Pat Perez;6-4-5;-;15

Michael Gligic;7-3-5;-;15

Austin Cook;1-12-1;-;14

Paul Barjon;6-13–5;-;14

Chris Baker;9-1-4;-;14

Fabián Gómez;7-6-0;-;13

Chase Seiffert;2-9-2;-;13

Tom Lewis;1-11-0;-;12

MJ Daffue;8-3-1;-;12

Camilo Villegas;3-7-2;-;12

Rhein Gibson;6-4-2;-;12

Sebastian Cappelen;4-6–4;-;6

