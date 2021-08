AIG Women’s Open Par Scores

Saturday At Carnoustie Golf Links Carnoustie, Scotland Purse: $4.5 million Yardage: 6,737; Par: 72 (a)-amateur Third Round Anna Nordqvist 71-71-65_207 -9…

Saturday At Carnoustie Golf Links Carnoustie, Scotland Purse: $4.5 million Yardage: 6,737; Par: 72 (a)-amateur Third Round

Anna Nordqvist 71-71-65_207 -9

Nanna Koerstz Madsen 70-69-68_207 -9

Lizette Salas 69-69-70_208 -8

Sanna Nuutinen 70-71-68_209 -7

Louise Duncan (a) 68-73-68_209 -7

Madelene Sagstrom 67-73-69_209 -7

Lexi Thompson 69-70-70_209 -7

Ariya Jutanugarn 71-71-68_210 -6

Brooke M. Henderson 71-69-70_210 -6

Nelly Korda 67-73-70_210 -6

Moriya Jutanugarn 72-67-71_210 -6

Yealimi Noh 70-69-71_210 -6

Sei Young Kim 67-71-72_210 -6

Georgia Hall 68-69-73_210 -6

Ayaka Furue 74-70-67_211 -5

Su Oh 71-69-71_211 -5

Leona Maguire 72-67-72_211 -5

Pajaree Anannarukarn 72-72-68_212 -4

Atthaya Thitikul 71-73-68_212 -4

Marissa Steen 73-70-69_212 -4

Brittany Lincicome 71-72-69_212 -4

Patty Tavatanakit 71-72-69_212 -4

Leonie Harm 70-73-69_212 -4

Minjee Lee 71-69-72_212 -4

Hinako Shibuno 70-70-72_212 -4

Wichanee Meechai 71-68-73_212 -4

Stephanie Kyriacou 72-70-71_213 -3

Jenny Shin 71-71-71_213 -3

Nasa Hataoka 70-72-71_213 -3

Matilda Castren 73-68-72_213 -3

Yuka Saso 68-71-74_213 -3

Mina Harigae 70-67-76_213 -3

Jeongeun Lee6 72-72-70_214 -2

Megan Khang 77-66-71_214 -2

Alice Hewson 73-70-71_214 -2

Hannah Green 73-70-71_214 -2

Gaby Lopez 70-73-71_214 -2

Paula Reto 72-70-72_214 -2

Eun-Hee Ji 72-69-73_214 -2

Angel Yin 73-72-70_215 -1

Perrine Delacour 73-71-71_215 -1

Stacy Lewis 73-71-71_215 -1

Elizabeth Szokol 72-72-71_215 -1

Lydia Ko 72-71-72_215 -1

Gerina Piller 72-70-73_215 -1

Kelsey MacDonald 75-70-71_216 E

Carlota Ciganda 69-75-72_216 E

Albane Valenzuela 70-73-73_216 E

Haeji Kang 73-72-72_217 +1

Emily Kristine Pedersen 71-74-72_217 +1

Nicole Broch Larsen 75-68-74_217 +1

Marina Alex 72-70-75_217 +1

Felicity Johnson 75-69-74_218 +2

Lauren Stephenson 71-73-74_218 +2

Jenny Coleman 72-69-77_218 +2

Brittany Altomare 70-75-74_219 +3

Lauren Walsh (a) 74-69-76_219 +3

Aditi Ashok 71-74-75_220 +4

Annabell Fuller (a) 71-73-76_220 +4

Chella Choi 71-72-78_221 +5

Jessica Korda 73-72-77_222 +6

Inbee Park 70-75-77_222 +6

Laura Davies 74-70-78_222 +6

Christine Wolf 73-72-78_223 +7

Jennifer Kupcho 71-73-79_213 +7

Andrea Lee 68-75-80_213 +7

