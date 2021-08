Sunday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Women’s Shot Put GOLD_Lijiao Gong, China SILVER_Raven Saunders, United States BRONZE_Valerie Adams, New Zealand ___ CYCLING BMX FREESTYLE Men’s…

ATHLETICS

Women’s Shot Put

GOLD_Lijiao Gong, China

SILVER_Raven Saunders, United States

BRONZE_Valerie Adams, New Zealand

___

CYCLING BMX FREESTYLE

Men’s Park

GOLD_Logan Martin, Australia

SILVER_Daniel Dhers, Venezuela

BRONZE_Declan Brooks, Britain

Women’s Park

GOLD_Charlotte Worthington, Britain

SILVER_Hannah Roberts, United States

BRONZE_Nikita Ducarroz, Switzerland

___

SWIMMING

Men’s 1500m Freestyle

GOLD_Robert Finke, United States

SILVER_Mykhailo Romanchuk, Ukraine

BRONZE_Florian Wellbrock, Germany

Men’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD_United States (Joseph Armstrong, Andrew Wilson, Tom Shields, Blake Pieroni, Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel, Zach Apple)

SILVER_Britain (Luke Greenbank, James Wilby, James Guy, Duncan Scott, Adam Peaty)

BRONZE_Italy (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi)

Men’s 50m Freestyle

GOLD_Caeleb Dressel, United States

SILVER_Florent Manaudou, France

BRONZE_Bruno Fratus, Brazil

Women’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD_Australia (Emily Seebohm, Chelsea Hodges, Brianna Throssell, Mollie O’Callaghan, Kaylee McKeown, Emma McKeon, Cate Campbell)

SILVER_United States (Rhyan Elizabeth White, Lilly King, Claire Curzan, Erika Brown, Regan Smith, Lydia Jacoby, Torri Huske, Abbey Weitzeil)

BRONZE_Canada (Taylor Ruck, Sydney Pickrem, Margaret Macneil, Kayla Sanchez, Kylie Masse, Penny Oleksiak)

Women’s 50m Freestyle

GOLD_Emma McKeon, Australia

SILVER_Sarah Sjoestroem, Sweden

BRONZE_Pernille Blume, Denmark

