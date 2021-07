Russia 10, Hungary 10 Russia 1 3 3 3 — 10 Hungary 2 5 1 2 — 10 First Quarter_1,…

Russia 1 3 3 3 — 10 Hungary 2 5 1 2 — 10

First Quarter_1, Russia, E. Ivanova, 2:43 (PP). 2, Hungary, R. Keszthelyi, 2:22. 3, Hungary, D. Leimeter, 0:38 (PS).

Second Quarter_4, Hungary, D. Szilagyi, 7:24 (PP). 5, Russia, E. Karimova, 7:11. 6, Hungary, K. Garda, 6:47. 7, Russia, A. Timofeeva, 6:17 (PP). 8, Hungary, R. Parkes, 5:58. 9, Hungary, D. Szilagyi, 2:32. 10, Hungary, A. Illes, 0:29 (PP). 11, Russia, E. Prokofyeva, 0:18 (PS).

Third Quarter_12, Russia, V. Vakhitova, 7:16 (PP). 13, Hungary, D. Leimeter, 4:57 (PP). 14, Russia, E. Prokofyeva, 4:35. 15, Russia, N. Glyzina, 0:35 (PP).

Fourth Quarter_16, Hungary, G. Szucs, 6:53. 17, Russia, E. Prokofyeva, 4:11 (PP). 18, Hungary, A. Gyongyossy, 2:25. 19, Russia, E. Ivanova, 1:59 (PP). 20, Russia, E. Prokofyeva, 0:07 (PP).

Exclusions_Russia 10 (M. Bersneva 1, E. Karimova 1, A. Serzhantova 1, A. Timofeeva 1, E. Ivanova 2, A. Simanovich 2, E. Soboleva 2); Hungary 16 (K. Garda 1, A. Gyongyossy 1, G. Gurisatti 2, A. Illes 2, R. Keszthelyi 2, D. Leimeter 2, D. Szilagyi 2, V. Valyi 4).

4 Minute Exclusions_Russia None; Hungary None.

Penalty Fouls_Russia 1 (M. Bersneva 1); Hungary 1 (A. Gyongyossy 1).

Ejections_Russia None; Hungary 1 (V. Valyi).

Referees_Sebastien Dervieux, France. Xevi Buch, Spain. Don Cameron, International Swimming Federation. Monica Brochero, International Swimming Federation.

