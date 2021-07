Olympic Sailing Results

Tuesday Men One Person Dinghy – Laser Opening Series Race 04 1. Hermann Tomasgaard, Norway (1, 1, 1, 1, 3,…

Tuesday

Men

One Person Dinghy – Laser

Opening Series

Race 04

1. Hermann Tomasgaard, Norway (1, 1, 1, 1, 3, 2), 6.

2. Pavlos Kontides, Cyprus (5, 9, 2, 2, 1, 1), 11.

3. Robert Scheidt, Brazil (7, 4, 3, 3, 2, 3), 15.

4. Matt Wearn, Australia (3, 3, 5, 4, 4, 4), 18.

5. Charlie Buckingham, United States (6, 5, 4, 5, 5, 5), 24.

6. Ha Jeemin, South Korea (2, 2, 7, 7, 7, 7), 25.

7. Sergei Komissarov, ROC (9, 8, 6, 6, 6, 6), 32.

8. Jean Baptiste Bernaz, France (8, 7, 9, 9, 8, 9), 41.

9. Karl-Martin Rammo, Estonia (12, 11, 8, 8, 9, 8), 44.

10. Elliot Hanson, Britain (15, 18, 10, 10, 10, 10), 55.

11. Francisco Guaragna Rigonat, Argentina (10, 12, 11, 11, 12, 12), 56.

12. Kaarle Tapper, Finland (22, 14, 12, 12, 11, 11), 60.

13. Zan Luka Zelko, Slovenia (4, 6, 19, 19, 17, 17), 63.

14. Joel Rodriguez Perez, Spain (18, 19, 13, 13, 13, 13), 70.

15. Benjamin Vadnai, Hungary (13, 13, 15, 15, 15, 15), 71.

16. Wannes van Laer, Belgium (16, 17, 14, 14, 14, 14), 72.

17. Sam Meech, New Zealand (23, 20, 16, 16, 16, 16), 84.

18. Stefano Peschiera, Peru (20, 16, 17, 18, 18, 18), 87.

19. Vishnu Saravanan, India (11, 10, 23, 22, 23, 23), 89.

20. Jesper Stalheim, Sweden (26, 25, 18, 17, 20, 20), 100.

21. Juan Maegli, Guatemala (14, 15, 25, 25, 24, 24), 102.

22. Kenji Nanri, Japan (31, 29, 20, 20, 19, 19), 107.

23. Philipp Buhl, Germany (27, 28, 21, 21, 21, 21), 111.

25. Enrique Jose Arathoon Pacas, El Salvador (21, 23, 22, 23, 25, 25), 114.

25. Tonci Stipanovic, Croatia (25, 22, 24, 24, 22, 22), 114.

26. Clemente Seguel, Chile (19, 21, 27, 27, 27, 27), 121.

27. Rodney Govinden, Seychelles (17, 24, 29, 30, 30, 30), 130.

28. Milivoj Dukic, Montenegro (28, 27, 26, 26, 26, 26), 131.

29. Ryan Lo, Singapore (24, 26, 28, 28, 28, 28), 134.

30. Khairulnizam Mohd Afendy, Malaysia (29, 32, 30, 29, 29, 29), 146.

31. Eroni Leilua, Samoa (32, 31, 31, 31, 32, 32), 157.

33. Luc Chevrier, Saint Lucia (30, 30, 33, 33, 33, 33), 159.

33. Andrew Lewis, Trinidad and Tobago (33, 33, 32, 32, 31, 31), 159.

34. Aly Badawy, Egypt (34, 34, 34, 34, 34, 34), 170.

35. Teariki Numa, Papua New Guinea (35, 35, 35, 35, 35, 35), 175.

Women

Skiff – 49er FX

Opening Series

Race 01

1. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (10, 5, 1, 1, 1, 1), 9.

2. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (3, 1, 2, 3, 2, 15), 11.

3. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (4, 6, 3, 2, 3, 2), 14.

4. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (2, 2, 5, 4, 4, 3), 15.

5. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (7, 10, 6, 5, 5, 4), 27.

6. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (8, 7, 7, 6, 8, 6), 34.

7. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (12, 8, 8, 7, 6, 7), 36.

8. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (1, 3, 4, 17, 17, 16), 41.

9. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (14, 11, 10, 9, 7, 5), 42.

10. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (9, 4, 9, 8, 14, 14), 44.

11. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (5, 9, 11, 10, 10, 12), 45.

12. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (6, 13, 12, 15, 9, 8), 48.

13. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (17, 12, 14, 13, 12, 11), 62.

15. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (18, 16, 13, 11, 13, 10), 63.

15. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (15, 14, 16, 14, 11, 9), 63.

16. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (13, 18, 17, 16, 15, 13), 74.

17. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (16, 17, 15, 12, 16, 18), 76.

18. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (11, 15, 18, 18, 18, 17), 79.

19. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (19, 19, 19, 19, 19, 19), 95.

20. China (Chen Shasha; Jin Ye) (20, 20, 20, 20, 20, 20), 100.

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21, 21, 21), 105 (DNF).

Race 02

1. New Zealand (Alex Maloney; Molly Meech) (2, 2, 1, 1, 1, 1), 6 (UFD).

2. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (1, 1, 2, 2, 2, 3), 8.

3. Britain (Charlotte Dobson; Saskia Tidey) (4, 3, 3, 3, 3, 2), 14.

4. Belgium (Isaura Maenhaut van Lemberge; Anouk Geurts) (5, 4, 5, 6, 4, 4), 22.

5. Denmark (Ida Marie Baad Nielsen; Marie Thusgaard Olsen) (10, 5, 4, 4, 5, 5), 23.

6. Germany (Tina Lutz; Susann Beucke) (12, 9, 6, 5, 6, 7), 33.

7. Canada (Alexandra Ten Hove; Mariah Millen) (6, 7, 7, 7, 8, 8), 35.

8. Brazil (Martine Grael; Kahena Kunze) (18, 13, 8, 8, 7, 6), 42.

9. Argentina (Victoria Travascio; Maria Sol Branz) (8, 8, 10, 10, 10, 10), 46.

10. Singapore (Kimberly Min Lim; Rui Qi Cecilia Low) (7, 6, 11, 11, 12, 13), 47.

11. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (3, 17, 13, 13, 11, 11), 51.

12. Netherlands (Annemiek Bekkering; Annette Duetz) (14, 12, 12, 12, 9, 9), 54.

13. Australia (Tess Lloyd; Jaime Ryan) (9, 11, 14, 14, 13, 12), 59.

14. Austria (Tanja Frank; Lorena Abicht) (15, 14, 9, 9, 14, 14), 60.

15. Poland (Aleksandra Melzacka; Kinga Loboda) (17, 15, 15, 15, 15, 15), 75.

16. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (11, 10, 20, 19, 18, 18), 76.

17. France (Lili Sebesi; Albane Dubois) (13, 20, 17, 16, 16, 16), 78.

19. China (Chen Shasha; Jin Ye) (16, 16, 16, 20, 20, 20), 88.

19. Japan (Anna Yamazaki; Sena Takano) (19, 19, 18, 17, 17, 17), 88.

20. Peru (Diana Tudela Ballon; Maria Pia van Oordt Lopez) (20, 18, 19, 18, 19, 19), 93.

21. Tunisia (Eya Guezguez; Sarra Guezguez) (21, 21, 21, 21, 21, 21), 105 (DNC).

One Person Dinghy – Laser Radial

Opening Series

Race 05

1. Josefin Olsson, Sweden (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Anne-Marie Rindom, Denmark (2, 2, 5, 3, 3, 4), 14.

4. Marit Bouwmeester, Netherlands (3, 3, 2, 4, 4, 3), 15.

4. Maria Erdi, Hungary (6, 7, 3, 2, 2, 2), 15.

5. Sarah Douglas, Canada (5, 5, 6, 5, 8, 8), 29.

6. Line Flem Hoest, Norway (4, 4, 4, 8, 10, 10), 30.

7. Emma Plasschaert, Belgium (8, 6, 10, 6, 6, 6), 32.

8. Tuula Tenkanen, Finland (10, 10, 8, 7, 5, 5), 35.

9. Maud Jayet, Switzerland (7, 9, 7, 11, 13, 13), 47.

10. Marie Bolou, France (14, 13, 12, 9, 7, 7), 48.

11. Annalise Murphy, Ireland (17, 19, 14, 10, 9, 9), 59.

12. Silvia Zennaro, Italy (11, 11, 9, 12, 17, 17), 60.

13. Elena Vorobeva, Croatia (9, 8, 17, 14, 16, 16), 63.

14. Magdalena Kwasna, Poland (12, 12, 11, 15, 15, 15), 65.

15. Manami Doi, Japan (19, 15, 15, 16, 11, 11), 68.

16. Alison Young, Britain (18, 16, 16, 13, 12, 12), 69.

17. Lucia Falasca, Argentina (13, 14, 13, 18, 18, 18), 76.

18. Svenja Weger, Germany (20, 20, 21, 17, 14, 14), 85.

19. Cristina Pujol Bajo, Spain (15, 18, 19, 24, 24, 24), 100.

20. Viktorija Andrulyte, Lithuania (16, 17, 18, 27, 26, 26), 103.

21. Vasileia Karachaliou, Greece (21, 21, 20, 22, 22, 21), 105.

22. Tatiana Drozdovskaya, Belarus (26, 24, 23, 21, 20, 20), 108.

23. Marilena Makri, Cyprus (23, 23, 24, 20, 21, 22), 109.

24. Mara Stransky, Australia (27, 28, 28, 19, 19, 19), 112.

25. Elena Oetling, Mexico (24, 25, 26, 23, 23, 23), 118.

26. Zhang Dongshuang, China (22, 22, 22, 28, 27, 27), 120.

27. Paige Railey, United States (31, 30, 27, 26, 25, 25), 133.

28. Nur Shazrin Mohamad Latif, Malaysia (25, 26, 25, 29, 30, 30), 135.

29. Ecem Guzel, Turkey (29, 27, 30, 25, 28, 28), 137.

31. Nethra Kumanan, India (28, 29, 29, 31, 32, 32), 149.

31. Paloma Isabel Schmidt Gutierrez, Peru (30, 32, 31, 30, 29, 29), 149.

32. Ekaterina Zyuzina, ROC (33, 33, 33, 33, 31, 31), 161.

33. Isabella Maegli Aguero, Guatemala (32, 31, 32, 35, 34, 34), 163.

34. Dolores Moreira Fraschini, Uruguay (35, 34, 34, 32, 33, 33), 166.

35. Stephanie Devaux Lovell, Saint Lucia (38, 37, 35, 36, 35, 35), 178.

36. Kamolwan Chanyim, Thailand (36, 35, 36, 34, 38, 38), 179.

37. Norton Stephanie, Hong Kong (34, 36, 37, 38, 37, 37), 181.

38. Carolina Joao, Portugal (40, 40, 38, 37, 36, 36), 187.

39. Rose-Lee Numa, Papua New Guinea (37, 38, 39, 39, 40, 40), 193.

40. Jalese Gordon, Antigua and Barbuda (39, 39, 40, 42, 41, 41), 200.

41. Shay Kakon, Israel (43, 43, 41, 40, 39, 39), 202.

42. Khouloud Mansy, Egypt (41, 41, 42, 43, 43, 43), 210.

43. Sophia Frances Morgan, Fiji (44, 44, 43, 41, 42, 42), 212.

44. Deizy Nhaquile, Mozambique (42, 42, 44, 44, 44, 44), 216.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.