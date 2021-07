Olympic Cycling Results

Friday Men Semifinals Heat 1 (all Runs) 1. Romain Mahieu, France, 4 (Q). 2. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 10…

Friday

Men

Semifinals

Heat 1 (all Runs)

1. Romain Mahieu, France, 4 (Q).

2. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 10 (Q).

3. Sylvain Andre, France, 11 (Q).

4. Connor Fields, United States, 12 (Q).

5. Nicolas Torres, Argentina, 13.

6. Vincent Pelluard, Colombia, 17.

7. Joris Harmsen, Netherlands, 18.

8. Twan van Gendt, Netherlands, 23.

Heat 2 (all Runs)

1. Niek Kimmann, Netherlands, 6 (Q).

2. Kye Whyte, Britain, 8 (Q).

3. Joris Daudet, France, 8 (Q).

4. Alfredo Campo V., Ecuador, 8 (Q).

5. David Graf, Switzerland, 18.

6. Tore Navrestad, Norway, 18.

7. Renato Rezende, Brazil, 20.

8. Corben Sharrah, United States, 22.

Final

1. Niek Kimmann, Netherlands, 39.053.

2. Kye Whyte, Britain, 39.167.

3. Carlos Alberto Ramirez Yepes, Colombia, 40.572.

4. Sylvain Andre, France, 40.676.

5. Alfredo Campo V., Ecuador, 40.705.

6. Romain Mahieu, France, 41.952.

7. Joris Daudet, France, DNF.

7. Connor Fields, United States, DNS.

Women

Semifinals

Heat 1 (all Runs)

1. Felicia Stancil, United States, 7 (Q).

2. Mariana Pajon, Colombia, 8 (Q).

3. Merel Smulders, Netherlands, 14 (Q).

4. Drew Mechielsen, Canada, 14 (Q).

5. Saya Sakakibara, Australia, 14.

6. Rebecca Petch, New Zealand, 16.

7. Zoe Claessens, Switzerland, 17.

8. Alise Willoughby, United States, 18.

Heat 2 (all Runs)

1. Bethany Shriever, Britain, 3 (Q).

2. Simone Christensen, Denmark, 10 (Q).

3. Axelle Etienne, France, 11 (Q).

4. Lauren Reynolds, Australia, 12 (Q).

5. Natalia Afremova, ROC, 15.

6. Elke Vanhoof, Belgium, 16.

7. Judy Baauw, Netherlands, 17.

8. Laura Smulders, Netherlands, 24.

Final

1. Bethany Shriever, Britain, 44.358.

2. Mariana Pajon, Colombia, 44.448.

3. Merel Smulders, Netherlands, 44.721.

4. Felicia Stancil, United States, 45.131.

5. Lauren Reynolds, Australia, 45.401.

6. Simone Christensen, Denmark, 45.582.

7. Axelle Etienne, France, 45.853.

8. Drew Mechielsen, Canada, 46.883.

