Olympic Canoe-Kayak Results

Friday Men Kayak Semifinal 1. Jiri Prskavec, Czech Republic, 94.29 (Q). 2. Boris Neveu, France, 94.86 (Q). 3. Michal Smolen,…

1. Jiri Prskavec, Czech Republic, 94.29 (Q).

2. Boris Neveu, France, 94.86 (Q).

3. Michal Smolen, United States, 96.11 (Q).

4. Jakub Grigar, Slovakia, 96.27 (Q).

5. Bradley Forbes-Cryans, Britain, 96.48 (Q).

6. Lucien Delfour, Australia, 97.52 (Q).

7. Hannes Aigner, Germany, 97.97 (Q).

8. David Llorente, Spain, 98.26 (Q).

9. Felix Oschmautz, Austria, 98.42 (Q).

10. Erik Holmer, Sweden, 98.45 (Q).

11. Antoine Launay, Portugal, 98.88.

12. Peter Kauzer, Slovenia, 99.10.

13. Martin Dougoud, Switzerland, 99.28.

14. Giovanni de Gennaro, Italy, 100.23.

15. Krzysztof Majerczak, Poland, 100.99.

16. Kazuya Adachi, Japan, 101.60.

17. Quan Xin, China, 101.99.

18. Mathis Soudi, Morocco, 103.58.

19. Pedro Goncalves, Brazil, 104.33.

20. Pavel Eigel, ROC, 151.41.

