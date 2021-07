Olympic Athletics Results

Sunday Men 400m Round 1 Heat 1 1. Isaac Makwala, Botswana, 44.86 (Q). 2. Kirani James, Grenada, 45.09 (Q). 3.…

Sunday

Men

400m

Round 1

Heat 1

1. Isaac Makwala, Botswana, 44.86 (Q).

2. Kirani James, Grenada, 45.09 (Q).

3. Jonathan Sacoor, Belgium, 45.41 (Q).

4. Demish Gaye, Jamaica, 45.49.

5. Alonzo Russell, Bahamas, 45.51.

6. Alex Beck, Australia, 45.54.

7. Ricardo dos Santos, Portugal, 46.83.

8. Bachir Mahamat, Chad, 47.93.

Women

Hammer Throw

Qualification

Group A

1. Anita Wlodarczyk, Poland, (76.99), 252-7 1-4 (Q).

2. Brooke Andersen, United States, (74.00), 242-9 1-2 (Q).

3. Alexandra Tavernier, France, (73.51), 241-2 1-4 (Q).

4. Julia Ratcliffe, New Zealand, (73.20), 240-2.

5. Sara Fantini, Italy, (71.68), 235-2 1-4.

6. Hanna Malyshchyk, Belarus, (70.80), 232-3 1-2.

7. Luo Na, China, (69.86), 229-2 1-2.

8. Hanna Skydan, Azerbaijan, (69.57), 228-3.

9. Zalina Petrivskaya, Moldova, (69.29), 227-4.

10. Stamatia Scarvelis, Greece, (69.01), 226-5.

11. Jillian Weir, Canada, (68.68), 225-4.

12. Reka Gyuratz, Hungary, (66.48), 218-1 1-2.

13. Tugce Sahutoglu, Turkey, (66.06), 216-9.

14. Laura Redondo Mora, Spain, (62.42), 204-9 1-2.

15. Iryna Novozhylova, Ukraine, (59.85), 196-4 1-2.

16. Krista Tervo, Finland, NM.

3000m Steeplechase

Round 1

Heat 1

1. Winfred Mutile Yavi, Bahrain, 9:10.80 (Q).

2. Peruth Chemutai, Uganda, 9:12.72 (Q).

3. Emma Coburn, United States, 9:16.91 (Q).

4. Genevieve Lalonde, Canada, 9:22.64.

5. Purity Kirui, Kenya, 9:30.13.

6. Marwa Bouzayani, Tunisia, 9:31.25.

7. Lea Meyer, Germany, 9:33.00.

8. Xu Shuangshuang, China, 9:34.92.

9. Michelle Finn, Ireland, 9:36.26.

10. Lomi Muleta, Ethiopia, 9:45.81.

11. Nataliya Strebkova, Ukraine, 9:49.15.

12. Belen Casetta, Argentina, 9:52.89.

13. Georgia Winkcup, Australia, 9:59.29.

14. Simone Ferraz, Brazil, 10:00.92.

Heat 2

1. Courtney Frerichs, United States, 9:19.34 (Q).

2. Gesa Felicitas Krause, Germany, 9:19.62 (Q).

3. Beatrice Chepkoech, Kenya, 9:19.82 (Q).

4. Zerfe Wondemagegn, Ethiopia, 9:20.01.

5. Luiza Gega, Albania, 9:23.85.

6. Genevieve Gregson, Australia, 9:26.11.

7. Tatiane Raquel da Silva, Brazil, 9:36.43.

8. Regan Yee, Canada, 9:41.14.

9. Irene van der Reijken, Netherlands, 9:42.98.

10. Yuno Yamanaka, Japan, 9:43.83.

11. Aimee Pratt, Britain, 9:47.56.

12. Aneta Konieczek, Poland, 10:07.25.

13. Zita Kacser, Hungary, 10:43.99.

Heat 3

1. Hyvin Kiyeng, Kenya, 9:23.17 (Q).

2. Marusa Mismas-Zrimsek, Slovenia, 9:23.36 (Q).

3. Mekides Abebe, Ethiopia, 9:23.95 (Q).

4. Valerie Constien, United States, 9:24.31.

5. Elizabeth Bird, Britain, 9:24.34.

6. Elena Burkard, Germany, 9:30.64.

7. Lili Anna Toth, Hungary, 9:30.96.

8. Alicja Konieczek, Poland, 9:31.79.

9. Anna Emilie Moller, Denmark, 9:31.99.

10. Alycia Butterworth, Canada, 9:34.25.

11. Amy Cashin, Australia, 9:34.67.

12. Eilish Flanagan, Ireland, 9:34.86.

13. Carolina Robles, Spain, 9:45.37.

14. Adva Cohen, Israel, 10:05.95.

