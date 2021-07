LPGA ISPS HANDA World Invitational Par Scores

Friday At Galgorm Castle and Massereene Golf Courses Ballymena, Northern Ireland Purse: $4.5 million Galgorm Castle Yardage: 6,546; Par: 73…

Friday At Galgorm Castle and Massereene Golf Courses Ballymena, Northern Ireland Purse: $4.5 million Galgorm Castle Yardage: 6,546; Par: 73 Massereene Golf Club Yardage: 6,461; Par: 72 a-amateur Second Round

Emma Talley 67-65_132 -13

Chella Choi 66-69_135 -10

Jennifer Kupcho 66-69_135 -10

Charley Hull 68-68_136 -9

Gemma Dryburgh 66-70_136 -9

Min Seo Kwak 67-70_137 -8

Atthaya Thitikul 71-67_138 -7

Mina Harigae 69-69_138 -7

Pernilla Lindberg 73-66_139 -6

Pajaree Anannarukarn 70-69_139 -6

Pornanong Phatlum 68-71_139 -6

Ryann O’Toole 72-68_140 -5

Muni He 71-69_140 -5

Celine Herbin 71-69_140 -5

Ursula Wikstrom 70-70_140 -5

Linnea Strom 70-70_140 -5

Su Oh 68-72_140 -5

Dottie Ardina 72-69_141 -4

Lindsey Weaver 72-69_141 -4

Johanna Gustavsson 72-69_141 -4

Kristen Gillman 72-69_141 -4

Sarah Kemp 70-71_141 -4

Lydia Hall 70-71_141 -4

Sarah Burnham 68-73_141 -4

Georgia Hall 68-73_141 -4

Sydnee Michaels 73-69_142 -3

Tiia Koivisto 71-71_142 -3

Stephanie Kyriacou 70-72_142 -3

Karolin Lampert 70-72_142 -3

Wichanee Meechai 70-72_142 -3

Olivia Mehaffey 70-72_142 -3

Liz Nagel 75-68_143 -2

Katherine Perry-Hamski 74-69_143 -2

Alison Lee 73-70_143 -2

Liz Young 73-70_143 -2

Yealimi Noh 73-70_143 -2

Olivia Cowan 71-72_143 -2

Pannarat Thanapolboonyaras 71-72_143 -2

Esther Henseleit 70-73_143 -2

Andrea Lee 70-73_143 -2

Kristy McPherson 70-73_143 -2

Alana Uriell 70-73_143 -2

Nicole Broch Larsen 77-67_144 -1

Lizette Salas 73-71_144 -1

Kylie Henry 73-71_144 -1

Alice Hewson 73-71_144 -1

Lina Boqvist 72-72_144 -1

Maria Hernandez 72-72_144 -1

Bronte Law 69-75_144 -1

Yu Liu 75-70_145 E

Lauren Kim 74-71_145 E

Paula Reto 74-71_145 E

Silvia Banon 74-71_145 E

Nuria Iturrioz 74-71_145 E

Elina Nummenpaa 73-72_145 E

Lindy Duncan 73-72_145 E

Amy Boulden 73-72_145 E

Lauren Coughlin 72-73_145 E

Marta Martin 72-73_145 E

Laura Fuenfstueck 72-73_145 E

Cloe Frankish 72-73_145 E

Franziska Friedrich 71-74_145 E

Caroline Inglis 71-74_145 E

Cheyenne Knight 71-74_145 E

Missed the cut

Florentyna Parker 75-71_146 +1

Eleanor Givens 75-71_146 +1

Jeongeun Lee6 74-72_146 +1

Lee-Anne Pace 73-73_146 +1

Stacy Lee Bregman 72-74_146 +1

Tvesa Malik 71-75_146 +1

Lejan Lewthwaite 71-75_146 +1

Sarah Schmelzel 78-69_147 +2

Felicity Johnson 76-71_147 +2

Dana Finkelstein 76-71_147 +2

Becky Morgan 75-72_147 +2

Whitney Hillier 74-73_147 +2

Mireia Prat 71-76_147 +2

Dani Holmqvist 71-76_147 +2

Christina Kim 71-76_147 +2

Haley Moore 77-71_148 +3

Karoline Lund 76-72_148 +3

Louise Ridderstrom 74-74_148 +3

Chloe Williams 73-75_148 +3

Beth Allen 73-75_148 +3

Thalia Martin 73-75_148 +3

Marissa Steen 69-79_148 +3

Ssu-Chia Cheng 69-79_148 +3

Lee Lopez 77-72_149 +4

Stina Resen 75-74_149 +4

Sarah Jane Smith 75-74_149 +4

Camille Chevalier 73-76_149 +4

Patricia Sanz Barrio 72-77_149 +4

Luna Sobron Galmes 71-78_149 +4

Agathe Sauzon 79-71_150 +5

Angel Yin 78-72_150 +5

Hayley Davis 77-73_150 +5

Gabriella Cowley 76-74_150 +5

Laura Gonzalez Escallon 76-74_150 +5

Nicole Garcia 75-75_150 +5

Karina Kukkonen 75-75_150 +5

Jenny Haglund 74-76_150 +5

Aideen Walsh (a) 74-76_150 +5

Emma Cabrera Bello 74-76_150 +5

Hannah Burke 74-76_150 +5

Elia Folch 73-77_150 +5

Pavarisa Yoktuan 79-72_151 +6

Maiken Bing Paulsen 77-74_151 +6

Kendall Dye 76-75_151 +6

Sarah Schober 73-78_151 +6

Laura Murray 73-78_151 +6

Nobuhle Dlamini 73-78_151 +6

Annabel Dimmock 73-78_151 +6

Linnea Johansson 72-79_151 +6

Emma Nilsson 78-74_152 +7

Carly Booth 78-74_152 +7

Katja Pogacar 77-75_152 +7

Gudrun Bjorgvinsdottir 77-75_152 +7

Noemi Jimenez Martin 74-78_152 +7

Brianna Do 74-78_152 +7

Lucie Malchirand 72-80_152 +7

Jillian Hollis 70-82_152 +7

Anne-Lise Caudal 79-74_153 +8

Diksha Dagar 77-76_153 +8

Linnette Littau Holmslykke 75-78_153 +8

Marta Sanz Barrio 74-79_153 +8

Sarina Schmidt 81-73_154 +9

Michele Thomson 80-74_154 +9

Linda Wessberg 79-75_154 +9

Jing Yan 78-76_154 +9

Laura Gomez Ruiz 76-78_154 +9

Carmen Alonso 76-78_154 +9

Jessica Karlsson 74-80_154 +9

Anne-Charlotte Mora 79-76_155 +10

Natasha Fear 78-77_155 +10

Isabelle Boineau 77-78_155 +10

Carolin Kauffmann 77-78_155 +10

Manon Gidali 73-82_155 +10

Krista Bakker 71-84_155 +10

Dulcie Sverdloff 78-78_156 +11

Kelsey MacDonald 76-80_156 +11

Line Toft Hansen 79-80_159 +11

Amelia Lewis 85-76_161 +13

