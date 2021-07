Fiji 26, Argentina 14 Argentina 26 (Meli Derenalagi, Sireli Maqala, Semi Radradra, Jiuta Wainiqolo tries; Jerry Tuwai conversion, Vilimoni Botitu…

Fiji 26, Argentina 14

Argentina 26 (Meli Derenalagi, Sireli Maqala, Semi Radradra, Jiuta Wainiqolo tries; Jerry Tuwai conversion, Vilimoni Botitu conversion, Napolioni Bolaca conversion), Fiji 14 (Ignacio Mendy, Marcos Moneta tries; Santiago Mare conversion) HT: 12-14

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.