Brazil 3, Serbia 1 (25-20, 25-16, 23-25, 25-19)

Brazil_Spiker-F. Rodrigues (14-28), T. Caixeta (17-36) (won-total attempts); Blocker-A. da Silva (3-21), C. de Oliveira Saad Gattaz (3-16), F. Rodrigues (1-5); Server-A. da Silva (0-14), C. de Oliveira Saad Gattaz (1-16), F. Rodrigues (2-17), G. Braga Guimaraes (0-14), R. Ratzke (1-15), T. Caixeta (2-19); Scorer-T. Caixeta (19-59).

Serbia_Spiker-B. Busa (10-17), T. Boskovic (30-62) (won-total attempts); Blocker-B. Milenkovic (4-6), M. Aleksic (2-6), M. Rasic (1-4), M. Popovic (1-12); Server-B. Busa (0-7), B. Milenkovic (0-13), B. Mihajlovic (0-5), M. Aleksic (0-5), M. Ognjenovic (0-15), M. Rasic (1-16), M. Popovic (0-6), T. Boskovic (1-13); Scorer-T. Boskovic (32-78).

Referees_Fabrice Collados, France. Wojciech Maroszek, Poland. Taoufik Boudaya, Tunisia.

