Wimbledon Results

Wednesday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Wednesday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses): Men’s Singles First Round Aljaz Bedene, Slovenia, def. Corentin Moutet, France, 6-4, 6-4, 6-0. Kei Nishikori, Japan, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-4, 6-4, 6-4. Matteo Berrettini (7), Italy, def. Guido Pella, Argentina, 6-4, 3-6, 6-4, 6-0. Ilya Ivashka, Belarus, def. Jaume Munar, Spain, 6-1, 7-5, 7-6 (5). Jeremy Chardy, France, def. Aslan Karatsev (20), Russia, 7-6 (4), 7-6 (6), 6-3. Botic van de Zandschulp, Netherlands, def. Gregoire Barrere, France, 6-2, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (3). Yoshihito Nishioka, Japan, def. John Isner (28), United States, 7-6 (5), 2-6, 6-3, 6-7 (3), 6-4. Sam Querrey, United States, def. Pablo Carreno Busta (11), Spain, 7-6 (6), 6-4, 7-5. James Duckworth, Australia, def. Radu Albot, Moldova, 6-4, 6-4, 6-1. Jordan Thompson, Australia, def. Casper Ruud (12), Norway, 7-6 (6), 7-6 (3), 2-6, 2-6, 6-2. Marcos Giron, United States, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-4, 2-6, 6-2, 0-6, 6-4. Daniel Elahi Galan, Colombia, def. Federico Coria, Argentina, 6-4, 4-6, 7-5, 7-5. Lorenzo Sonego (23), Italy, def. Pedro Sousa, Portugal, 6-2, 7-5, 6-0. Grigor Dimitrov (18), Bulgaria, def. Fernando Verdasco, Spain, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4. Mikael Ymer, Sweden, def. Jo-Wilfried Tsonga, France, 7-5, 6-7 (4), 5-7, 6-4, 6-3. Carlos Alcaraz, Spain, def. Yasutaka Uchiyama, Japan, 6-3, 6-7 (4), 6-2, 3-6, 6-3. Felix Auger-Aliassime (16), Canada, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-3, 6-3, 6-3. Taylor Fritz (31), United States, def. Brandon Nakashima, United States, 7-5, 3-6, 6-4, 7-5. Alexander Bublik, Kazakhstan, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-4, 6-2, 6-1. Benjamin Bonzi, France, def. Marco Trungelliti, Argentina, 6-1, 1-6, 4-6, 6-3, 6-4. Steve Johnson, United States, def. Dennis Novak, Austria, 7-6 (7), 6-2, 7-5. Men’s Singles Second Round Denis Shapovalov (10), Canada, def. Pablo Andujar, Spain, walkover. Novak Djokovic (1), Serbia, def. Kevin Anderson, South Africa, 6-3, 6-3, 6-3. Denis Kudla, United States, def. Andreas Seppi, Italy, 6-2, 6-4, 6-2. Marton Fucsovics, Hungary, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 6-3, 5-4, ret. Daniel Evans (22), Britain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 6-3, 6-4. Karen Khachanov (25), Russia, def. Egor Gerasimov, Belarus, 6-1, 7-6 (3), 6-3. Frances Tiafoe, United States, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-4, 6-4, 6-4. Fabio Fognini (26), Italy, def. Laslo Djere, Serbia, 6-3, 6-4, 0-6, 6-4. Andrey Rublev (5), Russia, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-1, 6-2, 7-5. Diego Schwartzman (9), Argentina, def. Liam Broady, Britain, 4-6, 6-2, 6-1, 6-4. Sebastian Korda, United States, def. Antoine Hoang, France, 7-5, 6-4, 6-4. Dominik Koepfer, Germany, def. Kwon Soon Woo, South Korea, 6-3, 6-7 (8), 7-6 (2), 5-7, 6-3. Andy Murray, Britain, def. Oscar Otte, Germany, 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2. Women’s Singles First Round Anastasia Pavlyuchenkova (16), Russia, def. Ana Bogdan, Romania, 6-2, 6-2. Camila Giorgi, Italy, def. Jil Teichmann, Switzerland, 6-2, 6-2. Karolina Muchova (19), Czech Republic, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 6-3. Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Tsvetana Pironkova, Bulgaria, 6-3, 6-1. Alize Cornet, France, def. Bianca Andreescu (5), Canada, 6-2, 6-1. Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Astra Sharma, Australia, 3-6, 6-4, 6-4. Magda Linette, Poland, def. Amanda Anisimova, United States, 2-6, 6-3, 6-1. Paula Badosa (30), Spain, def. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 6-2, 5-7, 6-2. Elina Svitolina (3), Ukraine, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 6-3, 2-6, 6-3. Ajla Tomljanovic, Australia, def. Greet Minnen, Belgium, 6-2, 7-6 (5). Anastasija Sevastova, Latvia, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-4, 6-1. Sorana Cirstea, Romania, def. Samantha Murray Sharan, Britain, 6-3, 6-3. CoCo Vandeweghe, United States, def. Olga Govortsova, Belarus, 6-4, 6-2. Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Ana Konjuh, Croatia, 6-3, 3-6, 6-3. Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Wang Yafan, China, 6-1, 6-0. Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Anett Kontaveit (24), Estonia, 2-6, 6-4, 6-2. Daria Kasatkina (31), Russia, def. Patricia Maria Tig, Romania, 6-0, 3-6, 6-3. Clara Burel, France, def. Ellen Perez, Australia, 6-2, 6-2. Victoria Azarenka (12), Belarus, def. Kateryna Kozlova, Ukraine, 6-1, 6-3. Kaja Juvan, Slovenia, def. Belinda Bencic (9), Switzerland, 6-3, 6-3. Jelena Ostapenko, Latvia, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-1, 6-2. Emma Raducanu, Britain, def. Vitalia Diatchenko, Russia, 7-6 (4), 6-0. Women’s Singles Second Round Elise Mertens (13), Belgium, def. Zhu Lin, China, 6-2, 6-0. Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Katie Boulter, Britain, 4-6, 6-3, 6-3. Elena Rybakina (18), Kazakhstan, def. Claire Liu, United States, 6-4, 6-4. Iga Swiatek (7), Poland, def. Vera Zvonareva, Russia, 6-1, 6-3. Garbine Muguruza (11), Spain, def. Lesley Pattinama Kerkhove, Netherlands, 6-1, 6-4. Madison Brengle, United States, def. Sofia Kenin (4), United States, 6-2, 6-4. Maria Camila Osorio Serrano, Colombia, def. Ekaterina Alexandrova (32), Russia, 7-5, 6-2. Liudmila Samsonova, Russia, def. Jessica Pegula (22), United States, 6-4, 3-6, 6-3. Viktorija Golubic, Switzerland, def. Danielle Collins, United States, 6-2, 6-0. Madison Keys (23), United States, def. Lauren Davis, United States, 6-1, 6-4. Karolina Pliskova (8), Czech Republic, def. Donna Vekic, Croatia, 6-2, 6-2. Tereza Martincova, Czech Republic, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-3, 7-6 (5). Ons Jabeur (21), Tunisia, def. Venus Williams, United States, 7-5, 6-0. Irina-Camelia Begu, Romania, def. Petra Martic (26), Croatia, 7-5, 6-7 (7), 6-3. Sloane Stephens, United States, def. Kristie Ahn, United States, 7-5, 6-3. Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. 