US Open Foreign-Born Winners

2021 — Jon Rahm, Spain

2014 — Martin Kaymer, Germany

2013 — Justin Rose, England

2011 — Rory McIlroy, Northern Ireland

2010 — Graeme McDowell, Northern Ireland

2007 — Angel Cabrera, Argentina

2006 — Geoff Ogilvy, Austrailia

2005 — Michael Campbell, New Zealand

2004 — Retief Goosen, South Africa

2001 — Retief Goosen, South Africa

1997 — Ernie Els, South Africa

1994 — Ernie Els, South Africa

1981 — David Graham, Australia

1970 — Tony Jacklin, England

1965 — Gary Player, South Africa

1927 — Tommy Armour, Scotland

1925 — William Marfarlane, Scotland

1924 — Cyril Walker, England

1921 — James Barnes, England

1920 — Edward Ray, England

1910 — Alex Smith, Scotland

1909 — George Sargent, England

1908 — Fred McLeod, Scotland

1907 — Alex Ross, Scotland

1906 — Alex Smith, Scotland

1905 — Willie Anderson, Scotland

1904 — Willie Anderson, Scotland

1903 — Willie Anderson, Scotland

1902 — Laurence Auchterlonie, Scotland

1901 — Willie Anderson, Scotland

1900 — Harry Vardon, England

1899 — Willie Smith, Scotland

1898 — Fred Herd, Scotland

1897 — Joe Lloyd, England

1896 — James Foulis, Scotland

1895 — Horace Rawlins, England

