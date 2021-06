LPGA Mediheal Championship Par Scores

Sunday At Lake Merced Golf Club Daly City, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,589; Par: 72 Final Round Matilda Castren,…

Sunday At Lake Merced Golf Club Daly City, Calif. Purse: $1.5 million Yardage: 6,589; Par: 72 Final Round

Matilda Castren, $225,000 71-69-69-65_274 -14

Min Lee, $136,903 70-69-68-69_276 -12

Hannah Green, $88,070 72-71-71-66_280 -8

So Yeon Ryu, $88,070 73-73-67-67_280 -8

Celine Boutier, $47,971 72-75-70-64_281 -7

Jenny Shin, $47,971 72-69-70-70_281 -7

Jenny Coleman, $47,971 71-69-71-70_281 -7

Danielle Kang, $47,971 71-66-74-70_281 -7

Jodi Ewart Shadoff, $29,513 74-70-73-65_282 -6

Angel Yin, $29,513 72-69-72-69_282 -6

Lydia Ko, $29,513 72-70-70-70_282 -6

Leona Maguire, $29,513 65-73-74-70_282 -6

Yu Liu, $20,387 72-69-74-68_283 -5

Cydney Clanton, $20,387 75-71-68-69_283 -5

Annie Park, $20,387 72-70-72-69_283 -5

Jane Park, $20,387 69-71-73-70_283 -5

Lucy Li *, $20,387 71-71-70-71_283 -5

Yealimi Noh, $20,387 72-69-71-71_283 -5

Jennifer Kupcho, $20,387 69-72-70-72_283 -5

A Lim Kim, $20,387 72-69-69-73_283 -5

Ryann O’Toole, $15,456 73-71-70-70_284 -4

Jasmine Suwannapura, $15,456 66-76-72-70_284 -4

Patty Tavatanakit, $15,456 70-71-71-72_284 -4

Lindsey Weaver, $15,456 73-69-69-73_284 -4

Lauren Kim, $15,456 69-69-71-75_284 -4

Esther Henseleit, $13,267 77-70-72-66_285 -3

Xiyu Lin, $13,267 73-73-72-67_285 -3

Alison Lee, $13,267 68-72-74-71_285 -3

Nicole Broch Larsen, $11,318 72-71-74-69_286 -2

Sarah Schmelzel, $11,318 74-69-73-70_286 -2

Shanshan Feng, $11,318 73-70-72-71_286 -2

Inbee Park, $11,318 69-75-70-72_286 -2

Ashleigh Buhai, $11,318 71-71-70-74_286 -2

Wichanee Meechai, $9,032 72-76-73-66_287 -1

Jeongeun Lee, $9,032 71-73-73-70_287 -1

Sei Young Kim, $9,032 73-74-69-71_287 -1

Nanna Koerstz Madsen, $9,032 74-69-72-72_287 -1

Mina Harigae, $9,032 73-71-69-74_287 -1

Lexi Thompson, $9,032 71-72-70-74_287 -1

Giulia Molinaro, $7,058 76-72-73-67_288 E

Hee Young Park, $7,058 76-71-71-70_288 E

Minjee Lee, $7,058 73-69-76-70_288 E

Michelle Wie West, $7,058 73-75-69-71_288 E

Wei-Ling Hsu, $7,058 74-69-74-71_288 E

Charley Hull, $7,058 73-68-73-74_288 E

Kelly Tan, $5,596 75-73-73-68_289 +1

Janie Jackson, $5,596 76-71-73-69_289 +1

Katherine Kirk, $5,596 75-72-73-69_289 +1

Azahara Munoz, $5,596 75-73-71-70_289 +1

Lindy Duncan, $5,596 72-70-75-72_289 +1

Emma Talley, $5,596 71-75-70-73_289 +1

Brittany Lincicome, $4,647 76-72-71-71_290 +2

Alena Sharp, $4,647 75-69-74-72_290 +2

Haeji Kang, $4,647 73-71-74-72_290 +2

Georgia Hall, $4,647 77-70-70-73_290 +2

Albane Valenzuela, $4,647 68-74-68-80_290 +2

Jennifer Song, $3,812 74-73-74-70_291 +3

Linnea Johansson, $3,812 73-72-74-72_291 +3

Dana Finkelstein, $3,812 72-72-74-73_291 +3

Hyo Joo Kim, $3,812 71-74-72-74_291 +3

Lauren Stephenson, $3,812 70-71-76-74_291 +3

Su Oh, $3,812 71-70-74-76_291 +3

Min Seo Kwak, $3,812 71-71-71-78_291 +3

Bianca Pagdanganan, $3,373 71-73-77-71_292 +4

Haru Nomura, $3,373 78-68-73-73_292 +4

Sarah Jane Smith, $3,373 73-73-72-74_292 +4

Gemma Dryburgh, $3,223 73-74-77-69_293 +5

Ayako Uehara, $3,110 75-73-69-78_295 +7

Da Yeon Lee *, $3,110 69-72-73-81_295 +7

Klara Spilkova, $2,999 71-76-75-74_296 +8

Pornanong Phatlum, $2,904 72-73-79-73_297 +9

Ana Belac, $2,904 72-75-74-76_297 +9

Jing Yan, $2,904 71-72-78-76_297 +9

Kristy McPherson, $2,904 75-73-72-77_297 +9

Kyung Kim, $2,796 72-76-74-76_298 +10

Kendall Dye, $2,796 72-72-76-78_298 +10

Jacqui Concolino, $2,725 75-72-79-73_299 +11

Mariajo Uribe, $2,725 69-76-78-76_299 +11

