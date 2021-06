Korn Ferry Tour Wichita Open Scores

Saturday At Crestview Country Club North Course Wichita, Kan. Purse: $600,000 Yardage: 6,910; Par: 70 Third Round Kevin Yu 64-66-61_191…

Kevin Yu 64-66-61_191

Harry Hall 64-63-66_193

Patrick Flavin 66-67-62_195

Brett Drewitt 69-65-62_196

Brent Grant 67-64-65_196

Ollie Schniederjans 67-64-65_196

Curtis Thompson 64-67-65_196

Erik Barnes 64-65-67_196

Greg Yates 68-66-63_197

Dan McCarthy 66-67-64_197

Callum Tarren 65-67-65_197

Kevin Roy 64-68-65_197

Michael Gellerman 64-67-67_198

Austin Eckroat 64-66-68_198

Paul Haley II 68-68-63_199

Austin Smotherman 70-65-64_199

Patrick Fishburn 71-61-67_199

Michael Arnaud 66-66-67_199

Vince India 65-66-68_199

Mickey DeMorat 68-67-65_200

Kevin Dougherty 67-67-66_200

Conrad Shindler 64-69-67_200

Marcelo Rozo 67-67-66_200

Taylor Moore 63-68-69_200

Nicolas Echavarria 70-61-69_200

Seth Reeves 65-66-69_200

Bobby Bai 70-67-64_201

David Kocher 67-70-64_201

John VanDerLaan 71-65-65_201

Carl Yuan 67-68-66_201

Rhein Gibson 68-67-66_201

Brandon Crick 68-66-67_201

Joshua Creel 66-69-66_201

Matt Atkins 67-66-68_201

Julián Etulain 70-63-68_201

Chad Ramey 66-67-68_201

Garett Reband 64-67-70_201

Augusto Núñez 68-69-65_202

Xinjun Zhang 71-66-65_202

Trey Mullinax 67-69-66_202

Alex Prugh 69-67-66_202

Billy Kennerly 69-67-66_202

Max Rottluff 67-67-68_202

Roberto Díaz 71-63-68_202

Tyson Alexander 68-66-68_202

Brian Campbell 68-69-66_203

Stuart Macdonald 72-65-66_203

Quade Cummins 68-68-67_203

Jared Wolfe 66-70-67_203

Dawie van der Walt 68-67-68_203

Steve Lewton 70-65-68_203

James Nicholas 67-64-72_203

Tommy Gainey 67-70-67_204

Stephen Franken 69-67-68_204

Jake Knapp 70-66-68_204

KK Limbhasut 67-68-69_204

Sean O’Hair 68-67-69_204

Peter Uihlein 67-67-70_204

Mark Blakefield 65-66-73_204

Grant Hirschman 68-69-68_205

Ryan McCormick 69-68-68_205

Brett Stegmaier 71-66-68_205

Gregor Main 68-68-69_205

Scott Gutschewski 71-65-69_205

Braden Thornberry 66-69-70_205

Chandler Phillips 70-67-69_206

Zach Cabra 69-68-69_206

T.J. Vogel 67-70-69_206

Tag Ridings 68-69-69_206

Kevin Lucas 63-74-70_207

Michael Miller 71-66-70_207

George Cunningham 67-70-71_208

Max Greyserman 67-69-73_209

