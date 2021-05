PGA Tour AT&T Byron Nelson Par Scores

Saturday At TPC Craig Ranch McKinney, Texas Purse: $8.1 million Yardage: 7,468; Par: 72 Third Round Sam Burns 65-62-69_196 -20 K.H.…

Sam Burns 65-62-69_196 -20

K.H. Lee 65-65-67_197 -19

Charl Schwartzel 65-68-66_199 -17

Matt Kuchar 67-66-66_199 -17

Jordan Spieth 63-70-66_199 -17

Alex Noren 65-64-70_199 -17

Seamus Power 65-68-67_200 -16

Doc Redman 64-67-69_200 -16

Scott Stallings 67-71-63_201 -15

Harris English 70-68-63_201 -15

Rafa Cabrera Bello 64-71-66_201 -15

Bronson Burgoon 68-66-67_201 -15

Ben Martin 65-69-67_201 -15

Joseph Bramlett 64-70-67_201 -15

Adam Schenk 66-70-66_202 -14

Ryan Palmer 67-69-66_202 -14

Brandt Snedeker 66-68-68_202 -14

Jhonattan Vegas 65-72-66_203 -13

Scott Brown 66-71-66_203 -13

Daniel Berger 69-67-67_203 -13

Marc Leishman 66-69-68_203 -13

Roger Sloan 66-68-69_203 -13

Carlos Ortiz 67-66-70_203 -13

Wyndham Clark 66-68-69_203 -13

Troy Merritt 68-70-66_204 -12

Luke Donald 65-73-66_204 -12

Satoshi Kodaira 67-71-66_204 -12

Mark Hubbard 65-71-68_204 -12

Ryan Armour 70-66-68_204 -12

Sepp Straka 68-67-69_204 -12

Hank Lebioda 67-67-70_204 -12

Patton Kizzire 69-64-71_204 -12

J.J. Spaun 63-69-72_204 -12

Talor Gooch 69-69-67_205 -11

Brian Stuard 69-69-67_205 -11

Wesley Bryan 67-71-67_205 -11

Will Zalatoris 70-68-67_205 -11

Johnson Wagner 67-71-67_205 -11

Rob Oppenheim 68-69-68_205 -11

Jon Rahm 68-69-68_205 -11

Scottie Scheffler 67-70-68_205 -11

Lee Westwood 71-64-70_205 -11

Vincent Whaley 69-65-71_205 -11

Rory Sabbatini 67-71-68_206 -10

Hideki Matsuyama 68-70-68_206 -10

Patrick Rodgers 71-66-69_206 -10

Pat Perez 70-67-69_206 -10

Russell Knox 69-67-70_206 -10

Si Woo Kim 66-70-70_206 -10

Michael Kim 69-67-71_207 -9

Sean O’Hair 67-69-71_207 -9

Aaron Wise 64-72-71_207 -9

Charles Howell III 65-70-72_207 -9

Sebastián Muñoz 66-68-73_207 -9

Ted Potter, Jr. 66-68-73_207 -9

Keith Mitchell 67-71-70_208 -8

Mark Anderson 68-69-71_208 -8

Sung Kang 67-69-72_208 -8

Wes Roach 68-70-71_209 -7

Cameron Champ 72-66-71_209 -7

Dylan Meyer 66-72-71_209 -7

Martin Laird 72-66-71_209 -7

Luke List 68-69-72_209 -7

Bryson DeChambeau 69-68-72_209 -7

Michael Gligic 65-72-72_209 -7

Nelson Ledesma 68-68-73_209 -7

Bo Hoag 66-71-72_209 -7

Brice Garnett 68-69-73_210 -6

D.J. Trahan 69-69-73_211 -5

Michael Gellerman 67-71-73_211 -5

Austin Cook 68-68-75_211 -5

Cameron Percy 68-70-76_214 -2

