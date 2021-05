Korn Ferry Tour AdventHealth Championship Par Scores

Sunday At Blue Hills Country Club Kansas City, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,347; Par: 72 Final Round Cameron Young, $121,500…

Sunday At Blue Hills Country Club Kansas City, Mo. Purse: $675,000 Yardage: 7,347; Par: 72 Final Round

Cameron Young, $121,500 64-69-68-68_269 -19

Dawie van der Walt, $60,750 70-67-66-68_271 -17

Zach Wright, $40,500 70-71-67-64_272 -16

Nick Hardy, $30,375 68-72-65-68_273 -15

Greyson Sigg, $25,650 67-75-65-67_274 -14

Will Cannon, $20,115 70-71-70-64_275 -13

Joey Garber, $20,115 68-69-70-68_275 -13

Vince India, $20,115 67-69-69-70_275 -13

Ryan McCormick, $20,115 69-70-70-66_275 -13

Davis Riley, $20,115 69-69-71-66_275 -13

Jamie Lovemark, $14,369 67-73-70-66_276 -12

Lorens Chan, $14,369 69-67-68-72_276 -12

Nicolas Echavarria, $14,369 68-70-70-68_276 -12

David Lingmerth, $14,369 69-68-71-68_276 -12

Chandler Blanchet, $10,463 70-72-70-65_277 -11

Kevin Chappell, $10,463 66-75-70-66_277 -11

Eric Cole, $10,463 70-71-69-67_277 -11

Trevor Cone, $10,463 71-71-68-67_277 -11

Jeremy Gandon, $10,463 68-69-70-70_277 -11

Chad Ramey, $10,463 71-68-70-68_277 -11

Hayden Buckley, $7,128 71-71-68-68_278 -10

Mickey DeMorat, $7,128 68-71-68-71_278 -10

Derek Ernst, $7,128 70-71-66-71_278 -10

Grayson Murray, $7,128 66-73-71-68_278 -10

Dylan Wu, $7,128 70-72-68-68_278 -10

Alex Kang, $5,354 68-73-71-67_279 -9

Taylor Montgomery, $5,354 71-70-70-68_279 -9

Scott Stevens, $5,354 71-68-72-68_279 -9

Stuart Macdonald, $5,354 66-74-70-69_279 -9

Kyler Dunkle, $4,565 70-68-73-69_280 -8

David Kocher, $4,565 66-76-68-70_280 -8

Ben Kohles, $4,565 68-72-70-70_280 -8

KK Limbhasut, $4,565 70-71-67-72_280 -8

Alex Springer 71-70-74-65_280 -8

Aaron Baddeley, $4,084 70-71-74-66_281 -7

Spencer Levin, $4,084 70-72-70-69_281 -7

William McGirt, $4,084 71-70-71-69_281 -7

Kevin Dougherty, $3,584 67-73-73-69_282 -6

Julián Etulain, $3,584 68-74-74-66_282 -6

Marcelo Rozo, $3,584 71-71-73-67_282 -6

Matt Ryan, $3,584 72-65-74-71_282 -6

Jared Wolfe, $3,584 72-69-70-71_282 -6

Paul Barjon, $3,206 71-70-70-72_283 -5

Jack Maguire, $3,206 67-75-73-68_283 -5

Taylor Pendrith, $3,206 69-72-69-73_283 -5

Seth Reeves, $3,206 69-72-74-68_283 -5

Brian Richey, $3,206 70-72-72-69_283 -5

Brian Campbell, $2,970 70-71-70-73_284 -4

Kevin Lucas, $2,970 75-67-72-70_284 -4

Mikel Martinson, $2,970 68-72-75-69_284 -4

Max McGreevy, $2,970 72-70-72-70_284 -4

Andre Metzger, $2,970 72-68-75-69_284 -4

Chase Koepka, $2,862 69-71-74-71_285 -3

Drew Weaver, $2,862 73-68-72-72_285 -3

Chase Wright, $2,862 71-70-69-75_285 -3

Joshua Creel, $2,828 68-74-71-73_286 -2

Jonathan Randolph, $2,828 68-74-79-65_286 -2

Scott Gutschewski, $2,808 69-72-73-73_287 -1

Luke Kwon, $2,788 70-70-72-76_288 E

Tag Ridings, $2,788 69-73-75-71_288 E

Kent Bulle, $2,754 71-71-73-74_289 +1

Taylor Dickson, $2,754 69-73-75-72_289 +1

Derek Lamely, $2,754 74-68-74-73_289 +1

Roberto Díaz, $2,720 72-68-74-76_290 +2

Jonathan Hodge, $2,720 70-70-76-74_290 +2

Mark Hensby, $2,700 69-72-77-73_291 +3

Nicholas Thompson, $2,687 73-69-79-71_292 +4

