F1 Monaco Grand Prix Results

Sunday At Circuit de Monaco Monte Carlo, Monaco. Lap length: 3.00 kilometers (Start position in parentheses) 1. (2) Max Verstappen,…

Sunday

At Circuit de Monaco

Monte Carlo, Monaco.

Lap length: 3.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 78 laps, 1:38:56.820, 25 points.

2. (4) Carlos Sainz Jr, Spain, Ferrari, 78, +8.968 seconds, 18.

3. (5) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 78, +19.427, 15.

4. (9) Sergio Perez, Mexico, Red Bull Racing, 78, +20.490, 12.

5. (8) Sebastian Vettel, Germany, Aston Martin, 78, +52.591, 10.

6. (6) Pierre Gasly, France, Alphatauri, 78, +53.896, 8.

7. (7) Lewis Hamilton, Great Britain, Mercedes, 78, +1:08.231, 7.

8. (13) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 77, +1 lap, 4.

9. (11) Esteban Ocon, France, Alpine, 77, +1 lap, 2.

10. (10) Antonio Giovinazzi, Italy, Alfa Romeo Racing, 77, +1 lap, 1.

11. (14) Kimi Raikkonen, Finland, Alfa Romeo Racing, 77, +1 lap.

12. (12) Daniel Ricciardo, Australia, McLaren, 77, +1 lap.

13. (17) Fernando Alonso, Spain, Alpine, 77, +1 lap.

14. (15) George Russell, Great Britain, Williams, 77, +1 lap.

15. (18) Nicholas Latifi, Canada, Williams, 77, +1 lap.

16. (16) Yuki Tsunoda, Japan, Alphatauri, 77, +1 lap.

17. (19) Nikita Mazepin, Russia, Haas F1 Team, 75, +3 laps.

18. (20) Mick Schumacher, Germany, Haas F1 Team, 75, +3 laps.

19. (3) Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, did not finish, 29.

20. (1) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, Did not start.

Driver Standings

1. Lewis Hamilton, Great Britain, Mercedes, 94 points.

2. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 80.

3. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes, 47.

4. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 41.

5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 40.

6. Sergio Perez, Mexico, Red Bull Racing, 32.

7. Daniel Ricciardo, Australia, McLaren, 24.

8. Carlos Sainz Jr, Spain, Ferrari, 20.

9. Esteban Ocon, France, Alpine, 10.

10. Pierre Gasly, France, Alphatauri, 8.

11. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 5.

12. Fernando Alonso, Spain, Alpine, 5.

13. Yuki Tsunoda, Japan, Alphatauri, 2.

Manufacturers Standings

1. Mercedes, 141.

2. Red Bull Racing, 112.

3. McLaren, 65.

4. Ferrari, 60.

5. Alpine, 15.

6. Alphatauri, 10.

7. Aston Martin, 5.

8. Alfa Romeo Racing, 0.

9. Williams, 0.

10. Haas F1 Team, 0.

