European Tour Austrian Golf Open Scores

Saturday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.1 million Yardage: 7,070; Par: 72 a-amateur Third Round

Martin Kaymer, Germany 68-70-69_138

Alejandro Canizares, Spain 67-70-70_137

Maximilian Kieffer, Germany 72-68-68_208

John Catlin, United States 68-70-71_209

Daniel Gavins, England 69-74-67_210

Joost Luiten, Netherlands 71-70-69_210

Jacques Kruyswijk, South Africa 68-72-70_210

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-72-65_211

Matthias Schwab, Austria 71-75-66_212

Garrick Higgo, South Africa 72-71-69_212

Adrien Saddier, France 71-72-69_212

Marcus Armitgae, England 73-69-70_212

Austin Bautista, Australia 74-67-71_212

Dale Whitnell, England 74-71-68_213

Wil Besseling, Netherlands 72-71-70_213

Lorenzo Gagli, Italy 70-72-71_213

Jeff Winther, Denmark 69-73-71_213

Richard Mansell, England 69-71-73_213

S.S.P. Chawrasia, India 72-68-73_213

Justin Walters, South Africa 71-68-74_213

Jean-Baptiste Gonnet, France 72-72-70_214

Kurt Kitayama, United States 71-72-71_214

Garrick Porteous, England 75-68-71_214

Nicolai Hojgaard, Denmark 70-72-72_214

Masahiro Kawamura, Japan 76-71-68_215

Cormac Sharvin, Northern Ireland 75-71-69_215

Craig Howie, Scotland 76-70-69_215

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 71-75-69_215

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-75-69_215

Ashley Chesters, England 76-69-70_215

Ashun Wu, China 72-72-71_215

Ricardo Santos, Portugal 75-69-71_215

Renato Paratore, Italy 78-66-71_215

Shubhankar Sharma, India 75-68-72_215

Pedro Oriol, Spain 69-74-72_215

Soren Kjeldsen, Denmark 72-71-72_215

Sam Horsfield, England 74-73-69_216

Max Schmitt, Germany 72-75-69_216

Bernd Ritthammer, Germany 70-75-71_216

Chris Wood, England 73-72-71_216

Thomas Detry, Belgium 70-74-72_216

Paul Dunne, Ireland 73-71-72_216

Sihwan Kim, United States 71-73-72_216

Grant Forrest, Scotland 70-73-73_216

Rikard Karlberg, Sweden 68-74-74_216

Chase Hanna, United States 72-69-75_216

Sean Crocker, United States 75-71-71_217

Darius Van Driel, Netherlands 72-74-71_217

Maverick Antcliff, Austria 72-74-71_217

Ross Fisher, England 75-70-72_217

David Drysdale, Scotland 70-71-76_217

Marcel Schneider, Germany 77-70-71_218

Deyen Lawson, Australia 77-70-71_218

Benjamin Hebert, France 75-72-71_218

Euan Walker, Scotland 77-69-72_218

David Ravetto, France 70-76-72_218

Emilio Cuartero Blanco, Spain 71-74-73_218

Alejandro Del Rey, Spain 74-71-73_218

Eduardo De La Riva, Spain 75-72-72_219

Pep Angles, Spain 76-71-72_219

Matthew Baldwin, England 73-74-72_219

Berry Henson, United States 73-73-73_219

Richard Mcevoy, England 75-72-72_219

Tyler Koivisto, United States 74-72-73_219

Julien Guerrier, France 70-73-76_219

Zander Lombard, South Africa 72-70-77_219

Ajeetesh Sandhu, India 77-70-73_220

Adrian Meronk, Poland 71-70-79_220

Callum Shinkwin, England 72-75-74_221

James Morrison, England 73-72-76_221

Benjami Poke, Denmark 71-73-77_221

Julian Suri, United States 77-70-75_222

Timon Baltl, Austria 74-73-76_223

